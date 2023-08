La battaglia dell’eolico Il comitato attacca e il sindaco risponde: "Sì alle limitazioni"

di Claudio Roselli

"Il mio pensiero come sindaco, della giunta e dei consiglieri comunali non è certo uniforme, nel senso che esistono più sensibilità. C’è comunque una maggioranza favorevole all’eolico, anche se otto progetti per la dorsale appenninica a cavallo fra Toscana, Marche ed Emilia Romagna sono francamente troppi". Così il sindaco di Badia Tedalda, Alberto Santucci, sulla questione delle pale che verranno installate anche nel territorio del suo Comune, ma il primo cittadino entra nello specifico: "Non è possibile pensare di scrutare l’orizzonte e di vedere "antenne" a 360 gradi. Abbiamo stipulato le convenzioni per due degli otto progetti, che prevedono misure compensative per il nostro Comune: si tratta di quello di Rofelle, chiamato "Badia del Vento", che prevede sette pale e di quello di "Poggio Tre Vescovi", con undici pale, alte sempre 180 metri.

Gli altri sei progetti non li conosciamo: nessuno si è presentato in Comune", conclude il sindaco Santucci.

Il comitato Appennino Sostenibile si è mosso proprio per "Badia del Vento". La ditta Fera aveva chiesto la sospensione del procedimento per poter integrare il progetto in base alle carenze progettuali e alle numerose richieste pervenute dagli enti pubblici. "Le integrazioni sono state presentate ora e c’è tempo fino al 18 agosto - scrive il comitato - per poter presentare le ultime osservazioni prima che inizi la fase autorizzativa. Non devono essere necessariamente osservazioni di carattere tecnico, si può esprimere dissenso o perplessità per ragioni anche personali. Chiunque può esprimere la propria posizione in merito ed è auspicabile una partecipazione ampia. Sarebbe altrettanto cruciale una presa di posizione nettamente contraria da parte della Regione Emilia Romagna, coerentemente con quanto annunciato pubblicamente nel corso di un evento informativo e aperto alla cittadinanza tenutosi in aprile a Casteldelci". Perché il comitato è contrario a questi impianti di grande taglia, pur sostenendo la necessità di ricorrere a misure per la transizione energetica?

"Questi impianti di grande taglia non rispettano le disposizioni previste dalle norme attualmente in vigore. Infatti, la loro ubicazione comporterebbe la violazione della fascia di rispetto dei tre chilometri dai beni tutelati e il superamento della quota dei 1200 metri sul livello del mare, limite oltre il quale in Appennino si impone il vincolo di tutela previsto dalle norme sui beni culturali e paesaggistici. Si tratta di un’operazione speculativa e distruttiva, prevista in un territorio fragilissimo, ad alto rischio idrogeologico, legata ai soli interessi economici delle ditte proponenti e di alcuni proprietari terrieri, nonché del Comune di Badia Tedalda nel caso fossero effettivamente corrisposte delle misure compensative, di fatto eventuali poiché previste da un accordo siglato al di fuori della conferenza dei servizi".