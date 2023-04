La battaglia alla vigilia del 1° maggio

Il futuro di 280 persone davanti al tribunale. Da oggi presidio a oltranza per difendere il lavoro che c’è ma sul quale si addensano nuvole alla vigilia della giornata dedicata al valore del lavoro e l’impegno di chi lo fa con passione. Il caso Fimer tiene in scacco il futuro di famiglie e l’economia di una vallata dove ci sono fenomeni in controtendenza: moda e legno sono il motore della ripresa e l’attrazione "fatale" per le grandi Maison. Non è così a Terranuova dove la doccia fredda dopo il tavolo aperto in Regione riapre i timori. Il nuovo Cda deve scegliere tra due acquirenti e deve farlo entro domani, secondo l’indicazione del giudice nell’ambito della procedura concordataria. Ma per 280 persone, domani è già oggi.

LuBi