di DORY d’ANZEO

C’È UN’ARETINA che prepara i cocktail per la regina. Beh, magari per Sua Maestà Elisabetta proprio no, ma per suo marito, il principe Filippo, sì. È Federica Borgogni che, arrivata a Londra quasi una decina di anni fa, si è conquistata subito un primato: è stata infatti la prima donna ad essere assunta al Garrick Club. Si tratta del primo club di attori teatrali della capitale inglese e si trova a Covent Garden, una delle tappe obbligate per i turisti che amano l’arte e la cultura. Il Garrick, fino all’arrivo della barlady aretina, era assolutamente off limits per le signore: i clienti abituali erano (e sono) lord, politici, avvocati della regina, e lo stesso principe consorte Filippo, che del club è il «patron». Poi sono cambiate un po’ di cose, spiega Federica: «Nel 2010 c’è stato una sorta di rivoluzione a livello legale e, a seguito di quello, noi donne siamo riuscite a entrare anche in templi considerati esclusivamente maschili. È stato il mio caso, sono arrivata a Londra e mi sono ritrovata a gestire un bar. Con il tempo, sempre al Garrick, abbiamo aperto anche un secondo locale, quindi ora ne gestisco due, e ho assunto una bartender, una donna anche lei».

Come abbia fatto questa ragazza mora proveniente dalla bella Toscana, tanto cara ai turisti inglesi, a conquistarsi la fiducia dei compassati lord è presto detto: «All’inizio ho dovuto scontare un po’ di diffidenza, gli inglesi non sono famosi per essere aperti e ospitali, anzi sono piuttosto freddi. Ma credo che abbiano apprezzato fin da subito la professionalità. Hanno visto che dietro il bancone avevo esperienza e sapevo fare il mio lavoro. Se c’è una cosa bella dell’Inghilterra è che una persona con del talento riesce sempre ad arrivare. Non ci sono tutti gli ostacoli che si incontrano alle nostre latitudini».

Tanta professionalità, ma anche un trucco tutto italiano: «Agli inglesi piace sentirsi “presi in carico“ e noi italiani in questo siamo bravissimi. Aver cura del cliente, imparare le sue preferenze, senza essere invadenti, stare attento ai dettagli è un atteggiamento vincente e nessuno lo sa fare come noi. L ’80% dei migliori bar a Londra è gestito da bar manager italiani e anche i migliori hotel e ristoranti hanno sempre un tocco made in Italy».

Una storia di successo che è iniziata proprio ad Arezzo, Federica infatti ha frequentato la scuola Aibes avendo come docente Marco Grotti. La prima esperienza è stata al «Martini point», erano i tempi in cui tutta Arezzo si riversava al bar dei Bastioni. Da lì è stato un crescendo, prima a Valencia nella base di Luna Rossa, poi Tenerife e infine Londra: «Ormai pare che io sia diventata londinese. Sono contenta perché è una piattaforma mondiale, non solo europea. Lavorativamente parlando è il fulcro del mondo, specialmente nel settore dell’ospitalità, e c’è ancora c’è meritocrazia. Se ti rimbocchi le maniche puoi arrivare ovunque».