In arrivo due serate di musica per un intero fine settimana in programma al Circolo Culturale Aurora di piazza sant’Agostino ad Arezzo. Il circolo ospiterà la band aretina "Miguel Y la Muerte", stasera e domani a partire dalle ore 22. È difficile definire il genere di un gruppo musicale, specie se in esso coesistono due anime distinte. La band aretina "Miguel Y La Muerte" festeggia il decennale di attività presentando un variegato repertorio in due serate distinte ma consecutive.

Stasera al Circolo culturale Aurora di Arezzo i "Miguel Y La Muerte" presenteranno il "Concerto bene", con i brani più uplifting del loro repertorio prog. Domani sabato 20 maggio, sempre ospiti del Circolo Aurora di Arezzo, dalle 22 presenteranno il "Concerto Male": sarà dipinto di oscure tonalità Blues Rock e Funk. "Miguel Y La Muerte" è un progetto che nasce nel 2012 dal sodalizio artistico di Michele "Miguel" Serafini e Marco "La Muerte" Fedele, cui si aggiunge il batterista Davide Bartolucci. Senza alcuna voglia di dedicarsi ad un singolo genere musicale, la band aretina esibisce un repertorio vastissimo di materiale originale incrociando Blues, Hard Rock, Country, Jazz e Funk. L’ingresso alle due serate è libero con tessera Arci.