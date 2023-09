La balestra è amara Sansepolcro annientato dopo il poker di vittorie Gubbio si prende il Palio

Dopo quattro vittorie di fila, i balestrieri di Sansepolcro escono sconfitti dall’edizione di settembre del Palio in una piazza Torre di Berta a Sansepolcro dove non vincevano dal 2019. Il desiderio di riscatto covato da tempo è stato esaudito con una classifica che parla chiaro: primo, secondo, quarto e quinto posto ad appannaggio degli umbri, con in mezzo la freccia di Giacomo Meo, che ha tenuto alto l’onore dei biturgensi conquistando il gradino più basso del podio. Due giovani musici hanno esaltato la Società Balestrieri di Gubbio nelle vesti di tiratori: Simone Vagnarelli, il trionfatore ed Emanuele Bartolini, altrettanto bravo nel garantirsi la piazza d’onore.

Come dire a ragione, insomma, che quelli di Gubbio le hanno anche "suonate" agli amici rivali del Borgo, che non avevano sfruttato l’occasione in avvio con il capobanco Gianni Bergamaschi, vincitore nel 2022: puntale nella giusta direzione ma alto; stesso discorso per il violanero Matteo Sampaolesi, per cui tenzone apertissima e urna dalla quale nella prima tornata viene estratto anche il nome di Simone Vagnarelli, il cui colpo si avvicina di un paio di millimetri alla bulletta (il chiodino che costituisce il centro) e la sensazione fondata è che stavolta il drappo dell’artista francese Pascale Queval, moglie del biturgense doc Fausto Braganti morto in maggio, prenda la strada della città di Sant’Ubaldo.

Ben presto, l’arrocco che si crea oscura il corniolo, nonostante la verretta di Vagnarelli regga molto bene i tentativi successivi; nel frattempo, a consolidare la leadership ospite provvede Emanuele Bartolini, chiamato anche lui presto al tiro, mentre deve attendere oltre la metà abbondante Giacomo Meo per indovinare la traiettoria che vale il terzo posto nel lotto dei 101 partecipanti in totale, 59 per Sansepolcro e 42 per Gubbio. Il quarto piazzamento di Marcello Pasquini e il quinto di Piero Sannipoli legittimano ulteriormente la domenica di gloria e quando il maestro di campo ha proclamato il verdetto è letteralmente esplosa in maniera incontenibile la gioia dei balestrieri eugubini, che si sono stretti attorno a Vagnarelli prima di godersi l’applauso della folla durante la sfilata finale dei cortei storici.

Claudio Roselli