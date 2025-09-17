Scongiurare nuovi casi Biagi

Arezzo
Cronaca"La Balestra di Piero". Al Museo Civico un viaggio nell’arte
17 set 2025
ANGELA BALDI
Cronaca
Al Museo Civico "La Balestra di Piero": un viaggio tra arte e tradizione nei giorni del Palio. Il legame tra arte, storia e tradizione torna protagonista al Museo Civico di Sansepolcro con l’appuntamento speciale "La Balestra di Piero", in programma giovedì 18 settembre alle 21. Una visita guidata straordinaria che accompagnerà i partecipanti alla scoperta dei capolavori di Piero della Francesca, in un’atmosfera resa ancora più suggestiva dai giorni che seguono le celebrazioni del Palio della Balestra. L’iniziativa, organizzata dal Museo Civico in collaborazione con Poliedro Cultura, intende valorizzare il patrimonio artistico pierfrancescano nel contesto della grande festa cittadina che da secoli unisce la comunità. Un’occasione per ammirare opere simbolo come la Resurrezione, il Polittico della Misericordia e il San Giuliano, intrecciando la forza dell’arte rinascimentale con la memoria delle tradizioni che ancora oggi caratterizzano Sansepolcro. Info e prenotazioni: 0575 732218 [email protected]. Un invito a cittadini e visitatori a lasciarsi guidare in un percorso unico, dove l’arte di Piero incontra la tradizione della città e il clima di festa che i giorni del Palio regalano

