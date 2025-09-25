"La Balestra" ancora all’asta. Cala il valore dell’hotel ma non arrivano offerte

di Claudio Roselli

Un simbolo per decenni della ristorazione, della ricettività alberghiera e dell’eleganza, che va per l’ennesima volta all’asta. Stiamo parlando dell’oramai ex hotel "La Balestra", il cui edificio con le insegne svetta ancora lungo la vecchia 3 bis all’incrocio per l’ospedale e per l’eremo di Montecasale e la frazione Montagna. È rimasto in attività fino in pratica al periodo del Covid-19, anche se i problemi erano emersi già prima della pandemia. Un pezzo di storia che se n’è già andato. Quella del prossimo 22 ottobre alle 15 sarà la settima asta di una serie iniziata il 30 maggio 2023 e finita sempre senza alcun esito. Per la presentazione delle offerte c’è tempo fino alle 12 del giorno precedente, martedì 21; nel frattempo, siamo passati da una stima di un milione e 713mila euro a un prezzo base di 910.358,42. Insomma, siamo scesi quasi del 50% sul conto di un immobile che, costruito alla fine degli anni ’60 in quella che era l’area del vecchio Ozo, ha caratterizzato un’epoca durata cinquant’anni, vivendo periodi alquanto floridi (partito con 40 camere, era stato ampliato fino a 54), ospitando tanti turisti e anche qualche vip e diventando un punto di riferimento fisso anche nell’ambito dello sport, vedi le avversarie del nel calcio, oppure i piloti delle due cronoscalate dello Spino e di Bocca Trabaria, che lo hanno sempre scelto. Il ristorante è stato per anni al top per ciò che riguarda regione e provincia, come testimoniato dai tanti sondaggi effettuati che lo vedevano battersi ad armi pari con altre prestigiose strutture.

Non solo: è stato a lungo, in zona, il locale preferito degli sposi novelli per il ricevimento di nozze; ogni fine settimana i matrimoni erano una componente fissa. Vedere adesso tutto chiuso e transennato, con assieme il totale buio notturno, fa indubbiamente una certa impressione, come se stesse a testimoniare quel passato che oramai non c’è più. Quattro piani fuori terra con hall, locali uffici, ristorante, cucine, dispense, magazzini e altri locali accessori a disposizione delle 54 camere, ma fanno parte del lotto unico anche tutti gli arredi, la cucina, le sedie, i tavoli, gli impianti elettrici, le stoviglie, i pc, gli armadi, i televisori, i mobili, le piantane, le luci, la libreria e comunque tutto l’insieme dei beni mobili. Attendiamo l’esito del prossimo incanto per vedere se vi sarà qualcuno disposto a rilevare l’intero pacchetto. Per ridare vita a un altro albergo? Chissà! Si era parlato anche di residenza per anziani o di acquisto da parte di imprenditori cittadini, ma soltanto chiacchiere e niente altro.