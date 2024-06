Kumar guida il consiglio: "Le differenze non valgono"

di Gaia Papi

"Il mio nome significa "devoto". Mi impegnerò a far onore al nome che i miei genitori hanno voluto per me, dedicandomi profondamente a questa missione di bilancia della democrazia locale". Amar Kumar commenta così la sua elezione a presidente del Consiglio comunale . Nato in Casentino nel 1996 da genitori indiani, laureato in ingegneria energetica, molto presente nel tessuto associazionistico , amante del calcio e allenatore dei più piccoli per passione e vocazione, Amar è stato eletto giovedì in occasione del primo Consiglio comunale dopo le elezioni amministrative che hanno riconfermato Filippo Vagnoli come sindaco . Accanto al giuramento del sindaco e alla nomina dei componenti delle varie commissioni, un punto importante è stato proprio quella della elezione del presidente del Consiglio, carica che è andata ad Amar che ha vissuto prima a Soci, poi a dove ha frequentato tutte le scuole. Oggi sta concludendo un brillante percorso di studi presso Ingegneria Energetica all’Università di Bologna, fa parte dell’associazione Noi che… ed è allenatore di calcio nelle giovanili del ; ai suoi giovani calciatori non perde mai occasione di ricordare: "Il divertimento è una cosa seria", il suo motto, preso in prestito da Italo Calvino. Amar Kumar commenta così la sua nomina: "Sono onorato di poter ricoprire una carica così importante nel mio comune. La responsabilità è grandissima soprattutto perché la vita democratica di un territorio passa inevitabilmente da questo organo. Spetterà a me, nei prossimi cinque anni, far sì che l’organo in cui risiede la sovranità popolare, eserciti il ruolo in maniera adeguata ed equilibrata. Il consiglio deve poter riportare i cittadini a far parte attiva della vita politica del proprio comune e questo è un punto che ritengo di fondamentale importanza al quale presterò molta attenzione e molto lavoro. Certamente metterò tutto me stesso per essere una guida, un elemento di equilibrio e di garanzia all’intero del parlamentino locale".

E continua: "Per me è essenziale lavorare insieme con unità di intenti, mettendo da parte le differenze personali e politiche per il bene del nostro comune. Ringrazio tutti i cittadini che, andando a votare, si sono resi partecipi attivi del progresso del loro territorio e ovviamente coloro che, con la loro fiducia, hanno permesso questa elezione e ovviamente tutto la lista di cui faccio parte e tutti i consiglieri". "Amar è la persona giusta per questo ruolo: gentile, capace di prendersi delle grandi responsabilità, un resiliente capace di accogliere e di mediare con gentilezza e fermezza – ha commentato il sindaco Vagnoli – Sono molto soddisfatto per questa elezione che farà un gran bene alla nostra vita di comunità".