Kilowatt raddoppia Un’estate di spettacoli

Torna a luglio Kilowatt Festival. La XXI edizione della rassegna si sdoppia di nuovo e si terrà dall’11 al 15 luglio a Sansepolcro e dal 19 al 23 luglio a Cortona. Oltre alle date e alla conferma della doppia location, annunciato Antonio Latella come padrino dell’edizione 2023. I giorni dedicati a rendere omaggio alla sua opera e alla sua persona saranno il 14 e 15 luglio. Già dall’11 luglio sarà inaugurata una mostra "Amletichevolissichevolmente. Antonuo Latella 3 Amleto in tre decenni" a cura di Federico Bellini che, attraverso foto, video, materiali di scena relativi ai 3 spettacoli su Amleto realizzati da Latella a 10 anni di distanza l’uno dall’altro, ripercorrerà le tappe salienti della carriera del regista. In programma il 14 e 15 luglio, l’incontro pubblico "Muse o Museruole" moderato dalla critica teatrale Claudia Cannella e dalla studiosa Maria Federica Mazzocchi, al quale interverranno alcune delle attrici che sono state colleghe di lavoro del regista: Valentina Acca, Silvia Ajelli, Sonia Bergamasco, Caterina Carpio, Anna Coppola, Laura Marinoni, Candida Nieri, Minica Piseddu, Federica Rosellini, Cinzia Spano, Elisabetta Valgoi. Sempre il 14 luglio andrà in scena lo spettacolo Hotel Goldoni - Il serivtore di due padroni, che vede protagonista una nuova generazione di attori dell’Accademia d’arte drammatica Silvio d’Amico di Roma. La prima assoluta del nuovo lavoro dell’artista catalano Roger Bernat - Fruitor Passiv - debutterà a Sansepolcro l’11 luglio. Cosa succede se a scegliere gli spettacoli per un festival sono gli spettatori? Quali sono i ragionamenti che una direzione artistica affronta? Fruitor Passiv racconta e mette in scena i processi decisionali e di selezione delle molte direzioni artistiche partecipate, nate sul modello dei Visionari di Kilowatt, che si sono estese alla rete under 30 del Network Risonanze. Un progetto di Roger Bernat con la drammaturgia di Roberto Fratini e la partecipazione di Francesca Albanese, Silvia Baldini, Josephine Magliozzi, Laura Valli.

Kilowatt ha vinto il bando della Fondazione Italia Patria della Bellezza, occasione di collaborazione con l’agenzia di branding Robilant Associati. Tornano le residenze artistiche, ci sarà Marco Di Costanzo, fondatore di Teatro dell’Elce, alla Casa degli Artisti di Sansepolcro, per lavorare al progetto William Shakespeare’s Half Time Job: lettura performativa dei tarocchi ispitata all’immaginario shakespeariano. Dal 19 al 24 giugno, a Sansepolcro il laboratorio Pensare, fare, scrivere della luce | Drammaturgia della luce condotto dal light designer Gianni Staropoli e dall’autore e regista Michelangelo Bellani.

A.B.