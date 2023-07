Kilowatt porta 34 spettacoli di teatro, danza e musica per cinque giorni

Ben 34 spettacoli di teatro, danza, musica e circo in 5 giorni. Dopo Sansepolcro, al via oggi il secondo capitolo di Kilowatt Festival in terra cortonese. Fino a domenica la città si anima grazie a questa nuova dimensione culturale che ha trovato casa in città e che prova a parlare ad un pubblico variegato. L’appuntamento è stato salutato con favore dall’amministrazione che da due anni sceglie di scommetterci convintamente. Si va da alcuni formati più piccoli come la compagnia slovena che propone una cerimonia del tè per 10 spettatori, alla nuova dimensione di danza urbana pomeridiana in piazza della Repubblica fino al circo in piazza Duomo che vuole parlare ad un pubblico largo, lo stand up comedy alla palestra di San Sebastiano oltre a progetti più sperimentali di teatrodanza digitale. Molti anche i nomi internazionali (Tutte le info su www.kilowattfestival.it). C’è anche un omaggio a Signorelli, nel 500nario dalla morte con lo spettacolo (23 luglio) nel chiostro di San Niccolò con la drammaturga, coreografa Claudia Castellucci. Prosegue e si rafforza la collaborazione con l’associazione cortonese Cautha che curerà due momenti musicali alle ore 19 con musica dal vivo e alle 23 con dj set all’interno del chiostro di sant’Agostino.

Una chicca è in programma domenica con uno spettacolo che racconta l’attivismo climatico da un punto di vista inedito e coinvolgente. L’edizione di quest’anno ha come titolo "Paradiso adesso" omaggio e citazione allo spettacolo della fine degli anni ’60 del Living Theatre americano "che – come ricorda la codirettrice Lucia Franchi - è grido di preghiera speranza e forza. È un salto, sospeso tra una roccia brulla (che è poi il teatro antico e magico sempre attuale) e una porta dalla luminosità digitale (che rappresenta la capacità che sempre lo spettacolo dal vivo ha di rinnovarsi). Un salto che proponiamo a tutti di fare insieme a noi". Laura Lucente