Kilowatt Festival Doppia estate tra prime e teatro

di Angela Baldi

Dall’anno scorso si è fatto in due e anche quest’anno raddoppia Kilowatt Festival. L’edizione 2023 tra teatro contemporaneo, danza, musica, arte circense si terrà dall’11 al 15 luglio a Sansepolcro e dal 19 al 23 luglio a Cortona. Tema di questa edizione ‘Paradiso Adesso’, omaggio alla celebre performance ‘Paradise Now’, realizzata tra il 1968 e il 1970 dal gruppo americano Living Theatre. Antonio Latella sarà il padrino dell’edizione, il 14 e 15 luglio l’omaggio a lui delicato. L’11 luglio sarà inaugurata la mostra "Amletichevolissichevolmente" Antonio Latella: 3 Amleto in tre decenni, a cura di Federico Bellini che, attraverso foto, video, materiali di scena relativi ai 3 spettacoli su Amleto realizzati da Latella a 10 anni di distanza l’uno dall’altro, ripercorrerà le tappe salienti della carriera del regista. Il 14 e 15 luglio, l’incontro pubblico Muse o Museruole, moderato dalla critica teatrale e dalla studiosa Maria Federica Mazzocchi, interverranno alcune delle attrici che sono state colleghe di lavoro del regista, tra le altre: Valentina Acca, Silvia Ajelli, Sonia Bergamasco. Il 14 luglio andrà in scena lo spettacolo Hotel Goldoni - Il servitore di due padroni, che vede protagonista una nuova generazione di attrici e attori dell’Accademia d’arte drammatica Silvio d’Amico di Roma. In prima assoluta Fruitor Passiv, nuovo lavoro dell’artista catalano Roger Bernat debutterà a Sansepolcro l’11 luglio. Cosa succede se a scegliere gli spettacoli per un festival sono gli spettatori? Fruitor Passiv mette in scena i processi di selezione delle molte direzioni artistiche partecipate, nate sul modello dei Visionari di Kilowatt. 9 le compagnie selezionate proprio dai Visionari, 45 cittadini della Valtiberina che hanno scelto i titoli per il cartellone del festival, tra le oltre 400 proposte video pervenute. Tra gli incontri pubblici gratuiti, il convegno Chi ha paura del teatro digitale: l’opportunità dell’online per le performing arts, tre giorni di lavori dal 19 al 21 luglio a Cortona. Marco Di Costanzo, fondatore di Teatro dell’Elce, sarà in residenza artistica a Sansepolcro, per lavorare al progetto su Shakespeare. Dal 19 al 24 giugno, il laboratorio col light designer Gianni Staropoli.