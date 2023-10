Keu, svolta sull’impianto Lerose. Chimet e Tca pronti alla bonifica dopo il sopralluogo dei tecnici

di Maria Rosa Di Termine

"Il 22 settembre è stato un giorno importante per il nostro territorio perché l’area dell’impianto Lerose di Levane è stata riconsegnata all’amministratore giudiziario al termine dei lavori di messa in sicurezza". Ha esordito così il sindaco Nicola Benini ricostruendo lo stato dell’arte della vicenda keu, al centro dell’inchiesta della Dda di Firenze sullo smaltimento illecito dei fanghi prodotti dalla concia delle pelli e degli scarti derivanti dalle lavorazioni orafe. Residui che venivano uniti ad altri materiali e utilizzati per riempimenti e sottofondi stradali finiti in vari cantieri toscani e si stima che ben 25 mila le tonnellate di terre inquinate anche da cromo, boro, arsenico e cianuro siano stoccate nel complesso di frantumazione di inerti del polo produttivo levanese. "Era uno step fondamentale da chiudere prima dell’inizio della stagione delle piogge", ha continuato ribadendo che i cumuli pericolosi sono stati coperti, con la contestuale regimazione delle acque superficiali per evitare rischi di infiltrazioni di agenti nocivi nelle falde acquifere. "Proprio in occasione della riconsegna della zona resa sicura – ha proseguito il primo cittadino - i tecnici e i legali di Tca e Chimet hanno svolto un sopralluogo accurato nell’area nell’ottica di realizzare o comunque studiare un percorso di bonifica. Le due aziende erano state coinvolte nell’inchiesta per aver conferito materiale alla ditta indagata e quindi hanno dato la disponibilità a valutare un loro intervento diretto, riservandosi in seguito di rivalersi contro gli effettivi colpevoli dell’illecito".

La speranza del sindaco valdambrino è che si faccia in fretta per rimuovere tutte le sostanze potenzialmente inquinanti. E buone nuove giungono anche per la collinetta che sovrasta l’insediamento Lerose. "E’ stato completato lo studio di caratterizzazione e l’Arpat ha chiesto ulteriori analisi già eseguite nel periodo estivo. A giorni avremo i risultati ufficiali e potremo definire quale sia l’intervento più adeguato per impedire la dispersione di sostanze". Nel frattempo però è arrivata un’altra comunicazione attesa: "L’amministratore giudiziario ha assicurato di disporre dei fondi necessari anche per la messa in sicurezza di quel settore del sito e quando la documentazione sarà completa si procederà di conseguenza". Riguardo all’ultimo angolo finito sotto i riflettori per la presenza di keu e arsenico riconducibili all’impianto di Levane, un lottizzo residenziale nel capoluogo, procede l’iter per mettere nero su bianco modi e tempistica del risanamento.

"Da mesi è stata aperta una conferenza dei servizi allargata alla Regione Toscana e ad Arpat – ha concluso Benini – e aspettiamo l’esito finale. In questo caso delle opere di bonifica si dovrebbe far carico il privato, che ha dovuto fare i conti suo malgrado con questa spiacevole situazione, salvo poi chiedere il risarcimento in un momento successivo ai responsabili. Ci sarebbe in tal senso una disponibilità per accorciare i tempi. Non appena dunque arriverà il placet delle autorità e degli enti competenti potrà essere avviato il cantiere".