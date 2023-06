Kesia, 16 anni, una traccia più profonda di qualunque clic nel mondo reale della Valle Santa

Il suo volto non appare sui social, non fa capolino da TikTok. Aveva 16 anni ma il suo mondo era un altro. Il mondo della lettura, con i libri portati dietro dappertutto, compreso l’autobus per la scuola. Il mondo della danza, specchio di una grazia che neanche la morte è riuscita ad incrinare. Il mondo degli amici, che ora la piangono. Perché Kesia è morta su un tratto dell’autosole. Lei, figlia di una valle laterale del Casentino e che non a caso si chiama Valle Santa. No, Kesia non la troverete sui social. Però la scoprirete a dismisura nel mondo reale. La sua scuola ne condensa il ricordo in due righe, il sindaco in un sussurro, le amiche in un volo di palloncini. In 16 anni non ha postato una foto: ma si è lasciata alle spalle una traccia più profonda di qualunque clic.

