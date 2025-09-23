Jova celebra le nozze e canta. I video impazzano sui social. Che nasca un duetto con Ferro?

La notizia del matrimonio di Emiliano Segatori, celebrato sabato al Falconiere, continua a far parlare di sé. I video pubblicati da Lorenzo Cherubini e rilanciati dagli invitati hanno fatto il giro dei social, raccogliendo migliaia di visualizzazioni e commenti. Non semplici clip da festa privata, ma la testimonianza di uno show improvvisato che ha messo in scena due protagonisti assoluti della musica italiana.

Segatori è da anni assistente personale, autista e guardia del corpo sia di Jovanotti che di Tiziano Ferro. Segatori, da anni assistente personale e guardia del corpo di Jovanotti e Tiziano Ferro, non è solo un collaboratore ma una presenza di fiducia diventata parte della loro quotidianità. Un legame che ha spinto i due artisti a essere al suo fianco anche nel giorno più importante, partecipando con affetto alla sua unione con Martina. Con Lorenzo, in particolare, si è creato un legame che va oltre tanto che lo sposo ha scelto proprio lui come celebrante del rito civile e proprio nella "sua" Cortona.

Il feeling tra Jovanotti e Tiziano Ferro è stato lampante: voci intrecciate, sorrisi complici, energia contagiosa. Una sintonia che ha fatto fantasticare molti fan su un possibile progetto artistico condiviso. "Da un ‘complessino da matrimonio’ a un supergruppo il passo è breve", si legge in uno dei tanti commenti. La scaletta, nata sul momento, ha regalato autentiche perle, classici del loro repertorio che hanno acceso la limonaia del Falconiere. Tra le canzoni intonate anche Infinito di Raf, altro artista con cui Segatori collabora da anni e che non ha potuto essere presente per impegni televisivi. A rappresentarlo c’era la moglie, Gabriella Labate, accolta con grande affetto dagli invitati.

La cornice era quella del Falconiere, relais a 5 stelle tra le colline cortonesi, da anni catalizzatore di eventi esclusivi e meta prediletta di vip da tutto il mondo. Un palcoscenico perfetto per un ricevimento che ha unito eleganza, cucina stellata e musica. Sul palco due artisti in grande forma: Lorenzo reduce dalla sua maratona di concerti, Tiziano tornato alla ribalta con il nuovo singolo Cuore Rotto.

Insieme hanno dato vita a uno spettacolo che molti hanno definito da sogno, unendo in una sola "band" milioni di copie vendute, tour negli stadi e premi internazionali. Cortona, grazie a questo matrimonio, si è trasformata per una sera in capitale della musica italiana. E tra i fan già corre un pensiero: chissà che quell’inedito duetto, nato quasi per gioco in una notte di festa, non diventi un giorno un vero progetto discografico.