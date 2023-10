Joel, l’appello del killer dal carcere: "Non volevo ucciderlo, liberatemi"

Non voleva uccidere. Lo ha detto subito ai carabinieri che dopo indagini-lampo sono andati a prenderlo nella sua casa di Magione. Manette ai polsi, ordine di arresto della procura aretina, accusa pesante: omicidio volontario. Pavel Martinez ha chiesto al tribunale del riesame la scarcerazione e gli arresti domiciliari. Istanza avanzata dall’avvocato difensore Francesco Aretini e sulla quale i giudici si pronunceranno nei prossimi giorni. Per ora, l’operaio dominicano di 33 anni resta nel cacere di Arezzo. Ma ripete che non voleva uccidere il connazionale Joel Ramirez Seipio, 38 anni operaio in una ditta di ponteggi, conosciuto e apprezzato in Valdarno. La sua vita è stata spezzata da un frammento di narghilè lanciato nella maxirissa fuori dalla discoteca di Terranuova, all’alba di una domenica dopo la festa latino-americana che aveva richiamato nel locale migliaia di appassionati dalla Toscana ma anche da altre regioni. Quella notte c’era anche Martinez, era arrivato dall’Umbria per trascorrere una serata di divertimento.

A scatenare il parapiglia nel quale sono state coinvolte una ventina di persone, era stata una lite per futili motivi scoppiata tra due ragazze. Gli amici dei rispettivi gruppi erano accorsi ma qualcosa, ad un certo punto, aveva provocato un corto circuito. Nel piazzale della discoteca, tra le due "fazioni", era volato di tutto: oggetti, sedie e quel pezzo di narghilè che secondo le indagini degli investigatori proprio Martinez avrebbe lanciato. Un frammento che nella traiettoria, ha colpito alla gola Joel recidendo la giugulare. L’uomo si era subito accasciato a terra e non sono serviti i tentativi di rianimarlo eseguiti dai sanitari del pronto soccorso. Una ferita che non gli ha lasciato scampo.

Le indagini dei militari dell’Arma si erano concentrate subito sulla raccolta di testimonianze tra le persone che in quel piazzale, a vario titolo, si erano ritrovate coinvolte nella rissa.

Racconti preziosi e necessari a riscotruire il puzzle di quell’alba di follia, costata la vita a un giovane padre. Joel era arrivato a Montevarchi da bambino insieme ai genitori, la scuola professionale e poi il lavoro in alcune aziende. Si era integrato nella comunità senza problemi: aveva militato in una delle squadre del Gioco al Pozzo e nella squadra di basket, al punto da diventare il "terrore" delle squadre avversario per il suo tiro pontentissimo.

Ma il volto dell’uomo che ha lanciato il pezzo di narghilè è rimasto nelle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Così l’accelerazione, fino all’arresto.