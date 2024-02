Jo Squillo, Marzia Fontana e Gloria Conti insieme al Signorelli

La sezione aretina "Sirio Donati" dell’associazione nazionale Polizia di stato organizza a Cortona il concerto dell’Orchestra di fiati della Croce Bianca di Arezzo. Stasera alle 21 al Teatro Signorelli, sul palco si esibiranno le cantanti Jo Squillo e Gloria Conti, presenta Marzia Fontana. L’appuntamento è a ingresso libero, durante la serata sarà promossa una raccolta fondi per l’associazione di volontariato "Amici di Vada". L’iniziativa è stata presentata dal sindaco di Cortona Luciano Meoni; da Mauro Pacifico, presidente della sezione aretina dell’associazione Polizia di stato e da Marco Bassini, presidente dell’associazione Amici di Vada, con loro anche Marco Maestri, direttore dell’orchestra e Giancarlo Faltoni, fondatore dell’ensemble, nato per volontà del compianto presidente della Croce Bianca di Arezzo Mariano Carlini. "Abbiamo accolto con piacere l’iniziativa dell’Anps - dice il sindaco di Cortona Luciano Meoni - siamo soddisfatti che oltre agli importanti temi trattati durante questo appuntamento ci sia anche un’azione di sostegno nei confronti di una importante associazione locale di volontariato. Purtroppo in questo periodo il mondo del terzo settore è stato colpito da un caso nazionale che ha compromesso la credibilità delle operazioni di solidarietà. A Cortona siamo in sintonia rispetto al nuovo provvedimento del Governo sulla beneficenza e per questo abbiamo voluto che venisse sostenuta una riconosciuta associazione locale, tutti potranno verificare con la massima trasparenza come verranno impiegate le risorse". A dirigere i vari momenti della serata sarà la presentatrice Marzia Fontana, protagoniste saranno anche le canzoni, grazie alle performance di Jo Squillo e di Gloria Conti, già ospite di trasmissioni su Rai Uno e Rai Due. Marco Maestri, direttore Orchestra di fiati della Croce Bianca di Arezzo, proporrà un programma che spazia dal repertorio della musica leggera, ma anche musica originale per orchestra di fiati e colonne sonore di film.