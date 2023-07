"Jazz Collective 4Tet", concerto al castello Chiude Valenzano Symphony a Subbiano

Il jazz d’autore protagonista dell’ultima serata del Festival Musicale Valenzano Symphony stasera alle 21,15.

Nel romantico chiostro del Castello di Valenzano incastonato nelle pendici dell’Alpe di Catenaia ad esibirsi è il “Jazz Collective 4Tet”, quattro eccezionali interpreti, Marco Marconi al piano, Alberto Mommi al sax , Maurizio “Bozorius” Bozzi al basso e contrabbasso e Claudio Cuseri alla batteria che si sono riuniti in questo 2023 per Pieve Classica e che sono accumunati da una profonda passione per il jazz e da una sincera e datata amicizia. Offriranno ai presenti una serata di intenso ed equilibrato virtuosismo fedele agli stili afro-americani, eseguendo brani di Hancock, Shorter, Cick Corea, Miles Davis ed altri.