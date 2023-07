Ivv, svolta a un passo "Investitori interessati"

Siamo vicini a un punto di svolta per l’Ivv di San Giovanni? Forse si, come fa capire, in maniera chiara, una presa di posizione della Cgil aretina, che commenta gli ultimi sviluppi. Come noto, siamo nella fase di liquidazione coatta amministrativa, c’è un nuovo commissario, ma ci sono anche possibili acquirenti, grazie anche all’intercessione della Regione. "Dopo molte settimane – ha detto il segretario provinciale della Cgil Alessandro Tracchi – oggi si può pensare concretamente al futuro della Ivv. Un futuro che salvaguardi il patrimonio storico, le esperienze e le capacità professionali e artistiche di chi lavora in questa azienda che è un simbolo, e non solo, del Valdarno". Tracchi si sofferma sui risultati che "non sono frutto del caso. In questi anni la Filctem e la Cgil hanno continuato a lavorare, spesso in silenzio e sottotraccia, per garantire continuità produttiva e posti di lavoro". Sulla stessa lunghezza d’onda Gabriele Innocenti ed Elisa Calori, dirigenti Filctem Cgil. "In molte occasioni qualcuno aveva forse pensato che era il momento di gettare la spugna, di ammettere che lo sfida era troppo difficile se non impossibile. Noi abbiamo deciso di provarci per difendere non asettici posti di lavoro, ma la vita delle persone, delle loro famiglie, di un’intera comunità".

La sottolineatura sugli ammortizzatori sociali. "Se oggi ci sono manifestazioni di interesse che prossimamente potrebbero determinare la ripartenza, è stato reso possibile dalla capacità delle maestranze, dal valore del brand Ivv, dal lavoro delle istituzioni e dalla determinazione e continuità della nostra azione sindacale". Adesso, secondo la Cgil, si tratta di capire chi potrà essere il nuovo soggetto imprenditoriale, quale sarà la sua mission e la sua governance.

Marco Corsi