Ivv, spiragli di cassa integrazione Regione: "Insieme al Ministero"

Una interlocuzione con il Governo per capire se c’è la possibilità di attivare una cassa integrazione straordinaria e un incontro che sarà richiesto a Legacoop. Questo quanto emerso ieri mattina a Firenze durante il tavolo di crisi convocato dalla Regione Toscana sulla vertenza Ivv, storica vetreria artistica e importante realtà produttiva di San Giovanni. L’azienda sta vivendo una fase complicata. La produzione è ferma da qualche mese e non ripartirà a breve. I lavoratori, in queste settimane, hanno comunque lavorato per soddisfare gli ordini ma la situazione non può durare a lungo. Tra l’altro, all’orizzonte, ci potrebbero essere novità dal punto di vista societario. All’incontro di ieri erano presenti Valerio Fabiani, consigliere di Eugenio Giani per lavoro e crisi aziendali, il sindaco di San Giovanni, Valentina Vadi, le Rsa aziendali, i vertici della Cooperativa, con in testa il presidente Carresi, Legacoop e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria. La Regione, d’accordo con i sindacati, ha proposto e condiviso con l’azienda l’avvio di verifiche tecniche sugli ammortizzatori sociali e di un percorso in accordo tra le parti per trovare una soluzione industriale. "Oggi abbiamo preso atto della situazione e abbiamo chiesto un incontro con Legacoop – ha detto Fabiani -. La continuità produttiva sul territorio e la difesa dell’occupazione sono la nostra priorità e per questo mettiamo a disposizione l’attività della Direzione competitività e dell’ufficio Invest in Tuscany; anche l’unità di crisi – ha aggiunto - è a disposizione dell’azienda per la ricerca di ammortizzatori che mettano in sicurezza i lavoratori nel miglior modo e il più a lungo possibile. Avviamo l’interlocuzione con il Ministero".

All’origine della situazione di crisi, già segnata da un concordato in corso, l’aumento delle spese per gas e energia, che hanno portato allo stop dei forni da parte dell’azienda. I dipendenti sono una quarantina. Nel febbraio 2022, a causa dei costi delle bollette, schizzati alle stelle, i macchinari dello stabilimento furono spenti per la prima volta e vennero poi riaccesi a metà giugno. A novembre dello scorso anno il nuovo stop, tuttora in corso. Uno dei momenti più drammatici della storia dell’Ivv è arrivato, tra l’altro, in un periodo nel quale sono stati celebrati i 70 anni di attività. L’Industria Vetraria Valdarnese è stata infatti fondata nel 1952, come una Cooperativa di Lavoratori. Ha coniugato ricerca sulla materia, creatività e design con tradizione artigiana, tecniche di produzione avanzate e controllo dei processi. Ha uno stabilimento di oltre 7.500 mq ed è presente in oltre 70 paesi.

Marco Corsi