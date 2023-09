Ivv salva: rilancio con Promotica. Il cristallo sposa i leader del lusso

C’è Promotica nel futuro di Ivv. La vetreria di San Giovanni conosciuta in tutto il mondo per i suoi manufatti di qualità è ormai vicina al rilancio. Lo ha annunciato il sindaco Valentina Vadi aprendo l’ultima seduta del Consiglio comunale, rendendo note all’assise le novità che interesseranno lo storico stabilimento di lungarno Guido Reni.

"Il 20 settembre - ha spiegato il primo cittadino - il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha autorizzato l’affitto del ramo d’azienda. L’offerta è venuta direttamente da Promotica di Diego Toscani, azienda leader nel campo della produzione e della commercializzazione di prodotti di lusso, con il supporto di consulenza tecnica da parte di Rcr, che in Toscana è esperta nella lavorazione del vetro. A breve dovrebbe essere sottoscritto il contratto tra Promotica e il ministero, con la produzione che potrebbe ripartire già all’inizio del 2024.

È una vicenda che abbiamo seguito con attenzione, visto che abbiamo svolto anche un Consiglio comunale all’interno della fabbrica. L’obiettivo era la salvaguardia dell’occupazione e che il marchio Ivv restasse sul territorio. Ecco, questi elementi hanno un margine importante di garanzia. Il 70% dei lavoratori continuerà a far parte di questa esperienza aziendale e in breve tempo ci sarà anche un incontro con i sindacati. Motivo per noi di grande soddisfazione". Promotica non è proprio una sconosciuta. La "rete di imprese" collabora già da qualche anno con Ivv per quanto riguarda il mercato di fidelizzazione della clientela e delle attività promozionali. E Diego Toscani non è faccia nuova in Valdarno, visto che nel giugno 2022 partecipò alle agorà democratiche organizzate dal Pd proprio all’interno dell’azienda per affrontare il problema del caro bollette. In un’intervista rilasciata lo scorso anno dichiarò di "aver trovato in Ivv persone innamorate. Devote all’azienda, orgogliose dei prodotti, innamorate del loro territorio. La passione brucia, la passione consuma, l’amore invece costruisce. E davvero la mia ammirazione va a tanto amore, per il bello, per il territorio e per il vetro".

Amore è stato. Adesso i 40 dipendenti intravedono la luce in fondo al tunnel. L’Industria Vetraria Valdarnese aveva avviato il procedimento di liquidazione coatta amministrativa a causa dell’impatto insostenibile dei costi dell’energia, che subito dopo la pandemia e lo scoppio della guerra in Ucraina, avevano registrato una sensibile impennata. Ma c’erano già delle criticità. Ora tutti confidano nel Ceo di Promotica.