Ivv, ossigeno per i dipendenti Via libera alla cassa integrazione

di Marco Corsi

Il ministero del Lavoro ha concesso la cassa integrazione straordinaria all’Industria Vetraria Valdarnese, a seguito di una richiesta che era stata presentata nelle settimane scorse. Una notizia arrivata ieri mattina all’interno dello stabilimento di Lungarno Guido Reni a San Giovanni, dove ha sede l’Ivv. Per i dipendenti degli uffici la cassa sarà alla 50%, mentre per coloro che lavorano nel magazzino e in produzione è prevista a zero ore, anche se l’azienda si è impegnata a favorire una rotazione, per consentire di evadere gli ordini che ci sono. "È una notizia decisamente importante – ha detto il presidente della Cooperativa Simone Carresi – voglio innanzitutto ringraziare l’avvocato Paola Frigo, dello studio legale Pinto di Firenze, che ha seguito e sta seguendo per noi questa delicata vertenza. Un ringraziamento va anche alla Regione Toscana, al Comune di San Giovanni e alla Lega delle Cooperative, che non ci hanno mai fatto mancare il loro appoggio".

Questa storica impresa del territorio sta vivendo una fase molto delicata, acuita, nei mesi scorsi, dall’impennata dei costi energetici, che ha creato non pochi problemi. Riguardo alle prospettive l’Ivv, come noto, ha avviato il procedimento di liquidazione coatta amministrativa a causa dell’impatto insostenibile dei costi dell’energia sull’ attività produttiva, ed è in attesa del decreto di lca e della nomina del commissario liquidatore da parte del Ministero. Solo dopo questo passaggio sarà possibile, per il soggetto eventualmente interessato, rilevare uno o più rami d’azienda, perfezionando l’operazione. All’origine della situazione di crisi, già segnata dal concordato, l’aumento delle spese energetiche, che hanno portato allo stop dei forni da parte dell’azienda. I dipendenti sono una quarantina. Nel febbraio 2022, a causa dei costi delle bollette, schizzati alle stelle, i macchinari dello stabilimento furono spenti per la prima volta e vennero poi riaccesi a metà giugno. A novembre dello scorso anno il nuovo stop, tuttora in corso. Uno dei momenti più drammatici della storia dell’Ivv è arrivato, tra l’altro, in un periodo nel quale sono stati celebrati i 70 anni di attività.

L’Industria Vetraria Valdarnese è stata infatti fondata nel 1952, come una Cooperativa di Lavoratori. Ha coniugato ricerca sulla materia, creatività e design con tradizione artigiana, tecniche di produzione avanzate e controllo dei processi. Fortissimo è il legame con il territorio, con la sua eredità di cultura e tradizioni, da sempre fonte di ispirazione per la creatività dell’impresa. Adesso si apre una nuova fase, si spera transitoria, in attesa che un interlocutore interessato acquisisca l’azienda.