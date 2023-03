Ivv, l’azienda aspetta il commissario "Un iter che apre a nuovi investitori"

di Maria Rosa Di Termine

L’immagine che forse fotografa meglio il momento dell’Ivv, è il limbo, perché il futuro della storica vetreria di San Giovanni Valdarno e dei suoi 44 dipendenti tra operai e impiegati è quello di "color che son sospesi", ovvero appeso ad una serie di variabili che costellano un percorso dai tempi ancora incerti. L’Industria Vetraria Valdarnese, com’è noto, nei giorni scorsi ha avviato insieme a Legacoop il procedimento di liquidazione coatta amministrativa, ultimo atto di una crisi acuita in maniera esponenziale prima dal Covid e poi dall’impennata dei prezzi dell’energia. La bolletta del gas, in particolare, essenziale per tenere in funzione i forni nei quali per oltre 70 anni sono state plasmate le creazioni artigianali in vetro conosciute in tutto il mondo e una delle cifre distintive dell’economia della città. "Eravamo presenti all’incontro della scorsa settimana in Regione – spiega Gabriele Innocenti, segretario provinciale della Filctem Cgil – e ovviamente abbiamo condiviso i vari passaggi dell’iter studiato per salvaguardare i lavoratori e gettare le basi per una ripartenza dell’attività nello stabilimento. A metà gennaio scorso si è concluso il periodo di cassa integrazione ordinaria con il rientro in azienda degli addetti che ad oggi ricevono regolarmente lo stipendio". Con la produzione ferma ormai da mesi, le maestranze al momento si occupano di completare le spedizioni degli ordini passati, ma una situazione del genere non è destinata a durare a lungo. "Siamo in attesa degli esiti della verifica che la Regione Toscana si è impegnata a compiere con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy - riprende Innocenti - per ottenere la cassa integrazione per crisi aziendale e quindi avanzare la richiesta dell’ammortizzatore sociale e al tempo stesso dell’eventuale via libera alla liquidazione coatta amministrativa e della successiva nomina del liquidatore". Una procedura che potrebbe spalancare le porte all’avvento di nuovi investitori.

Nel recente passato, infatti, era emersa a più riprese l’ipotesi che qualche imprenditore fosse interessato a rilevare uno o più rami d’azienda dell’Ivv, fino a giugno in concordato preventivo in continuità, e non a caso l’ente toscano ha messo a disposizione l’ufficio Invest in Tuscany per agevolare eventuali soggetti interessati. Difficile però fare previsioni sulla tempistica e proprio questo acuisce il clima di incertezza in una vicenda che tiene col fiato sospeso molte famiglie. "Il quadro resta complicato – conclude il sindacalista – e stiamo seguendo ogni step con la massima attenzione in costante contatto con tutti gli enti e le istituzioni che lavorano per favorire una soluzione".