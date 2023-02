Ivv, forni spenti e dipendenti senza cassa integrazione

La cassa integrazione è terminata il 22 gennaio scorso, ma in questo mese i dipendenti dell’Ivv di San Giovanni hanno comunque continuato a lavorare all’interno dello stabilimento di Lungarno Guido Reni. "Per smaltire i prodotti di magazzino e per il confezionamento – ha confermato il presidente della Cooperativa Simone Carresi(nella foto) - Stiamo vedendo se è possibile riattivare la cassa integrazione, mentre sul fronte societario spero di annunciare novità a breve". Gli ordinativi, ancora ci sono, anche se ovviamente c’è un limite, in quanto la produzione è ferma da tempo. Riguardo all’incendio che si è sviluppato ad inizio febbraio, Carresi ha sottolineato che i danni sono stati limitati. I forni erano stati spenti per la prima volta un anno fa, il 15 febbraio dello scorso anno ed erano stati riaccesi a metà giugno. A novembre del 2022 il nuovo stop a causa del caro bollette, insostenibile. Carresi ha incontrato, in questi lunghi mesi, politici e rappresentanti istituzionali. Non sono mancati faccia a faccia con la Regione e consigli comunali straordinari, alla presenza dell’assessore regionale alle attività produttive Leonardo Marras. Lo scorso mese di ottobre in visita allo stabilimento che il presidente del massimo parlamentino della Toscana Antonio Mazzeo, accompagnato dai consiglieri Veneri e Ceccarelli e dal sindaco Vadi. Uno dei momenti più drammatici della storia dell’Ivv è arrivato, tra l’altro, in un anno storico, il 2022, nel corso del quale sono stati celebrati i 70 anni di attività. L’auspicio, per i lavoratori, la dirigenza e le istituzioni è che il 2023 sia l’anno della svolta e della ripresa definitiva. Ma ancora i tempi non sono maturi. Nel frattempo il lavoro all’interno della fabbrica continua, per portare avanti una tradizione antica, vero fiore all’occhiello dell’artigianato artistico nazionale.

Marco Corsi