Ivv: è stato nominato il commissario Occhi puntati sul futuro proprietario

di Marco Corsi

Svolta per l’IVV di San Giovanni. A seguito di un provvedimento del 14 giugno scorso pubblicato, con un decreto, il 22 giugno, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha nominato il commissario liquidatore. Avrà il compito di curare il patrimonio dell’azienda. Si tratta di una professionista e sarà lei, quindi, che riceverà le manifestazioni di interesse dei soggetti interessati alla storica cooperativa valdarnese, in concordato da tempo. Si apre quindi una nuova fase per l’azienda di Lungarno Guido Reni che nel giro di qualche mese potrebbe portare anche ad una nuova proprietà. La liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale, alternativa al fallimento, che viene applicata per particolari categorie di imprese individuate dalla legge, tra cui le società cooperative. Il commissario ha già i pieni poteri, il vecchio Cda è decaduto e dovrà decidere tutti gli atti da mettere in campo all’interno del processo di liquidazione. Risponderà al Ministero, con cui i rapporti saranno costanti e anche le proposte di acquisto dovranno passare da Roma. E’ un momento quindi decisivo per le sorti dell’Industria Vetraria Valdarnese anche perché c’è un interesse concreto che vede coinvolte pure aziende toscane. Oltre ad una impresa del nord Italia che lavora per grandi marchi, come ha ricordato durante l’ultimo consiglio comunale il sindaco di San Giovanni Valentina Vadi, la Regione Toscana ha infatti contattato alcune realtà regionali che da anni lavorano nel settore del vetro. La Cooperativa, come noto, ha avviato il procedimento di liquidazione coatta amministrativa a causa dell’impatto insostenibile dei costi dell’energia sull’attività. Nel febbraio 2022, con le bollette schizzate alle stelle, i macchinari dello stabilimento furono spenti per la prima volta e vennero poi riaccesi a metà giugno. A novembre dello scorso anno il nuovo stop, tuttora in corso. Uno dei momenti più drammatici della storia dell’Ivv è arrivato, tra l’altro, in un periodo nel quale sono stati celebrati i 70 anni di attività. L’Industria Vetraria Valdarnese è stata infatti fondata nel 1952, come una Cooperativa di Lavoratori. Ha coniugato ricerca sulla materia, creatività e design con tradizione artigiana, tecniche di produzione avanzate e controllo dei processi. Fortissimo è il legame con il territorio, con la sua eredità di cultura e tradizioni, da sempre fonte di ispirazione per la creatività dell’impresa. Ha uno stabilimento di oltre 7.500 mq ed è presente in oltre 70 paesi. Adesso si apre una nuova fase, in attesa che un interlocutore interessato acquisisca l’azienda.