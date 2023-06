Ivv, c’è uno spiraglio per la cessione Vadi: "Commissario e poi trattative"

di Marco Corsi

C’è un interesse concreto per l’Ivv anche da parte di aziende toscane. Lo ha comunicato lunedì scorso, in consiglio comunale, il sindaco di San Giovanni Valentina Vadi, che in apertura di seduta ha relazionato sugli ultimi sviluppi. "Il mio ultimo incontro all’interno dello stabilimento risale alla settimana scorsa – ha detto – e si respira un’aria moderatamente positiva". I dipendenti sono scesi a 40. Alcuni hanno trovato un’altra occupazione, altri hanno raggiunto l’età pensionabile. La cassa integrazione si concluderà a fine anno, ma entro quella data c’è la volontà di ricostruire questo soggetto industriale. Riguardo ai soggetti interessati, oltre ad un’azienda del nord Italia che lavora per grandi marchi, la Regione Toscana ha contattato alcune realtà regionali che da anni lavorano nel settore del vetro. "A questo punto – ha detto il sindaco – Ivv ha bisogno che venga nominato quanto prima il commissario liquidatore per procedere poi alla concretizzazione delle trattative.

Gli obiettivi che ci poniamo tutti quanti sono essenzialmente due – ha aggiunto – che il marchio e la produzione rimangano a San Giovanni e che siano tutelati i lavoratori". La Cooperativa, come noto, ha avviato il procedimento di liquidazione coatta amministrativa a causa dell’impatto insostenibile dei costi dell’energia sull’attività, e non è ancora arrivata, da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la nomina del commissario liquidatore. Solo dopo questo passaggio sarà possibile perfezionare l’operazione e definire eventualmente la trattativa. In base alle informazioni raccolte, la nomina dovrebbe essere imminente. Nel febbraio 2022, a causa dei costi delle bollette, schizzati alle stelle, i macchinari dello stabilimento furono spenti per la prima volta e vennero poi riaccesi a metà giugno. A novembre dello scorso anno il nuovo stop, tuttora in corso.

Uno dei momenti più drammatici della storia dell’Ivv è arrivato, tra l’altro, in un periodo nel quale sono stati celebrati i 70 anni di attività. Ha coniugato ricerca sulla materia, creatività e design con tradizione artigiana, tecniche di produzione avanzate e controllo dei processi. Fortissimo è il legame con il territorio, con la sua eredità di cultura e tradizioni, da sempre fonte di ispirazione per la creatività dell’impresa. Ha uno stabilimento di oltre 7.500 mq ed è presente in oltre 70 paesi. Adesso si apre una nuova fase, si spera transitoria, in attesa che un interlocutore interessato acquisisca l’azienda