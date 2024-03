"Itinerari plurimi" la personale do Giuliano Censini

E’ stata inaugurata e prosegue fino al 14 aprile alla Rocca di Marciano, in Borgo dei Medici 1, "Itinerari plurimi", mostra personale di Giuliano Censini. L’esposizione, patrocinata dal Comune di Marciano della Chiana, sarà visitabile lunedì, mercoledì e venerdì con orario 10-12.30, sabato e domenica con orario 15-17.30. Fuoco, acqua, aria e terra. Non ci sono cosmogonie o antiche dottrine per spiegare l’origine dell’universo, a Occidente e Oriente, che non siano state caratterizzate dai quattro elementi, dal cui equilibrio dipenderebbe il cosmo, inteso come sistema ordinato. La teoria dei quattro elementi può essere una chiave per aprire quell’affascinante scrigno che racchiude l’arte di Giuliano Censini. Gli ultimi anni, per l’autore torritese, sono stati importanti per fare bilanci e indagare il senso della vita e le proprie radici attraverso il ricordo. Sono nate così le opere esposte nella stupenda cornice della Rocca di Marciano, centro polifunzionale ed espositivo ubicato all’interno di una delle architetture militari più caratteristiche del territorio aretino. In "Itinerari plurimi" i colori tipici del linguaggio "censiniano" ci sono tutti. La passionalità e la forza ardente dei rossi, la spiritualità dell’azzurro, il bianco come voglia di ripartire, equilibrio e purezza, i marroni di Madre Terra e infine l’oro, da sempre cuore alchemico delle composizioni.