Italo Calvino e i nostri antenati. Omaggio a Terranuova

Proseguono le iniziative realizzate in occasione dei 100 anni dalla nascita di Italo Calvino. Scrittore tra i più amati in Italia e non solo, Calvino è stato e continua a essere un punto di riferimento della cultura italiana, uno dei maggiori intellettuali del nostro tempo.

Il Comune di Terranuova Bracciolini, su iniziativa della professoressa Suor Elena Ascoli e del professor Lorenzo Puopolo, organizza due incontri che si terranno nella sala consiliare in via Poggio Bracciolini, 3/b, alle ore 21, nell’ambito delle Conversazioni su Italo Calvino.

Il primo appuntamento in programma si terrà questa sera venerdì 26 gennaio alle 21 dal titolo "Calvino e i nostri antenati" con al centro le opere Il barone rampante, Il visconte dimezzato e il Cavaliere inesistente.

Il secondo incontro è fissato per venerdì 9 febbraio, dal titolo "Una sfida alla modernità" e affronterà il testo Se una notte d’inverno un viaggiatore.

Le Conversazioni renderanno omaggio alla grande figura di Italo Calvino, romanziere, scrittore, giornalista, molto impegnato anche sul piano politico e civile italiano.

Appuntamento questa sera aTerranuova.