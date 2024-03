Italia Viva sceglie Baldetti: "Sulla scia di mio padre"

È Sara Baldetti la candidata di Italia Viva a Cortona. Il partito di Renzi ha sciolto gli indugi ufficializzando il nome che correrà per la poltrona di sindaco nelle prossime amministrative di giugno. È il quinto candidato che si affaccia nell’agone politico della città etrusca. Baldetti fa parte del giovane direttivo comunale che nei mesi scorsi si è costituito in vista dell’appuntamento elettorale, guidato, per altro, dalla sorella Marta. Cortonese doc, 47 anni, perito agrario e una laurea in economia e commercio in tasca, è un’imprenditrice che si occupa di economia circolare e agricoltura, con ruolo attivo nella certificazione della qualità aziendale. Baldetti vive a Pietraia, frazione dove presta il suo servizio nel mondo del volontariato. È, tra gli altri, presidente dell’associazione Presepe Vivente Pietraia che da decenni realizza la manifestazione. Tra le altre esperienze nel sociale è all’interno dell’Unitalsi di Perugia, fa la catechista, è cofondatrice di una corale polifonica a Cortona e ha collaborato e sta collaborando con associazioni che operano in Africa, anche a nuovi progetti che riguardano la potabilizzazione delle acque. Viso nuovo della politica attiva, anche se con un passato familiare significativo, essendo stato il padre Domenico uno storico esponente della Dc con ruoli sia da consgliere comunale sia provinciale, oltre figura di spicco della Coldiretti. "Sulla scia di mio padre – sottolinea Sara Baldetti - mi impegnerò a perseguire i suoi ideali di giustizia di libertà e amore per il territorio. Mio padre produttore di vini nel territorio cortonese ideo e promosse l’idea di una Doc Cortona che poi si realizzò". Tra i temi su cui la lista di Italia Viva si concentrerà ci sono: la creazione di cohousing per anziani attivando progetti sperimentali che vengono realizzati con la Regione e il sistema sanitario, un lavoro per avviare corsi universitari a Cortona collaborando con note e prestigiose università Nazionali , partendo da corsi di formazioni che possano aiutare il territorio nella crescita ambientale e culturale; l’organizzazione di eventi nazionali e internazionali relativi all’alta moda, con il coinvolgimento di figure professionali di livello internazionale residenti e non residenti nella provincia, insieme all’istituzione di un prestigioso premio internazionale per far diventare la città la capitale Etrusca dell’alta moda.

Laura Lucente