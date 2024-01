Italia Viva rimescola Cortona. I renziani dicono no a Vignini: "Nessun patto, siamo al centro"

"Vorremmo scendere in campo con un nostro candidato a sindaco". A rompere gli schemi tra destra e sinistra a Cortona ci pensa i Italia Viva che dopo aver rinnovato il comitato direttivo comunale, ha deciso di affilare le armi e farsi strada come possibile alternativa nella battaglia per l’ambita poltrona della città etrusca. E così, dopo l’ufficializzazione di Andrea Vignini tra le fila del Pd (con il supporto di due civiche e dei 5 Stelle) e i movimenti del centrodestra che dovrebbero portare a brevissimo all’ufficializzazione di un candidato alternativo al sindaco uscente Luciano Meoni, una nuova entità si affaccia nel panorama politico cortonese. "Siamo nati da poco e rappresentiamo la grande novità: una politica che deve avvicinarsi il più possibile alla verità prendendo le distanze da ogni populismo e sovranismo", conferma Marta Baldetti presidente del comitato di Italia Viva formato anche da Roberto Bucci in qualità di vicepresidente insieme ai consiglieri Angiolino Fruscoloni, Sara Baldetti e Fabrizio Farsetti. "La nostra è un’area che si identifica nel riformismo: il centro dei moderati è il luogo ideale per lo sviluppo del pensiero politico, nel senso di luogo delle idee concrete e vicine alle persone". Da qui alla scelta, almeno al primo turno, di non fare apparentamenti il passo è breve. "La squadra che abbiamo creato – conferma Baldetti - è un insieme di persone con esperienze imprenditoriali e professionalità significative; ci unisce il grande entusiasmo. Ognuno di noi porterà le proprie competenze e il suo vissuto per migliorare la nostra Cortona evitando di fare promesse che non si è in grado di mantenere. Efficacia e concretezza sono le due parole guida. Non siamo bonsai di nessuno, siamo ambiziosi e vogliamo essere attrattivi anche per chi tradizionalmente non è di centrosinistra ma ha a cuore il riformismo". Bocche ancora cucite sul nome ufficiale del candidato che potrebbe rappresentarli. C’è un’altra compagine che potrebbe fare lo stesso percorso. È la lista "Uniti a Sinistra" che raccoglie anime molto variegate e che, ad oggi, non sembra intenzionata a fare apparentamenti. Tra le condizioni messe sul piatto c’è la scelta di "non riproporre schemi e uomini della politica amministrativa degli ultimi 20 anni". Un passaggio che segnerebbe una chiusura alla possibilità di confluire unitariamente sulla figura dell’ex sindaco Andrea Vignini.