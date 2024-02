Italia Viva: no all’accordo con il Pd. Le liste civiche non sostengono Vadi

"Impossibile un accordo con un Pd a trazione Schlein". Italia Viva lo ribadisce forte e chiaro: a San Giovanni Valdarno una convergenza con i dem non si è concretizzata per distanze incolmabili di natura politica. Daniele Mugnaini, coordinatore locale del partito guidato da Matteo Renzi, ha ripercorso le tappe che hanno portato Iv a non partecipare all’alleanza di centrosinistra, sposando invece il progetto delle Liste Civiche Sangiovannesi assieme ad Azione. "Fino a poco tempo fa - ha spiegato - non c’è mai stata da parte del Pd una richiesta d’incontro, se non in avvicinamento della scadenza elettorale. Una mossa un po’ tardiva, a mio parere. Ricordo che Italia Viva e Azione alle ultime elezioni politiche hanno registrato l’11% dei consensi a San Giovanni, il dato più alto del Valdarno. Oggettivamente riconosciamo alcuni meriti a Valentina Vadi, ma il partito sangiovannese che la sostiene ha sposato tout court all’ultimo congresso la linea dell’attuale segretario nazionale, nella quale noi non ci riconosciamo.

In passato il centrosinistra ha dato tanto alla città di San Giovanni, oggi questo schieramento a guida Pd credo abbia esaurito la propria spinta propulsiva, delegando tutto al sindaco. In questo modo però, il rischio è di fare soltanto ordinaria amministrazione". Mugnaini, già esponente di primo piano dei socialisti sangiovannesi con alle spalle esperienze in Consiglio comunale e in giunta, ha evidenziato come nella vicina Terranuova Bracciolini la situazione sia ben diversa. Nella città di Poggio Italia Viva è parte integrante della maggioranza che sostiene Sergio Chienni fin dalla nascita del movimento politico, nella città del Marzocco Iv non ha mai fatto parte della coalizione di centrosinistra che appoggia la giunta Vadi.

Insomma, intavolare una discussione a pochi mesi dal voto non è stato ritenuto sufficiente. Nel frattempo il partito non è rimasto a guardare e soltanto pochi giorni fa ha ufficializzato invece un accordo con i civici di Claudio Lalli.

Mugnaini ha le idee chiare su come si debba stare all’interno della coalizione che si pone come alternativa al sindaco Vadi. "Italia Viva - ha aggiunto - è un partito che per genesi si pone al di fuori dei populismi di destra e di sinistra. Il nostro accordo con le Liste Civiche, dunque, è vincolato al fatto che si dovrà costruire un’alleanza civica, ma nella quale non ci sarà spazio per i simboli dei partiti di centrodestra. Noi rinunciamo a presentare il simbolo perché convinti della bontà del progetto civico sangiovannese, gli altri dovranno fare altrettanto".

Azione e Iv confluiranno infatti nella lista "Alleanza Liberal Democratici e Riformisti", un passo indietro a cui tutti dovranno attenersi.

Alla luce di queste esternazioni, appare in salita la presenza dei simboli di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati sulla scheda elettorale accanto ai civici.

Chi sta tessendo le trattative per comporre la coalizione alternativa al Pd dovrà tenere conto anche di questi aspetti per non ritrovarsi con il cerino in mano.