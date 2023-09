Israeliano vince Campionato Mondiale di Forgiatura

Assegnato a Yoav Berger, israeliano, il titolo di campione del mondo di forgiatura. Con l’opera "Circle of life", il fabbro israeliano di aggiudica il titolo della Biennale europea d’arte fabbrile che si è chiusa ieri a Stia. Un record di forge utilizzate, ben 14, oltre 300 fabbri in gara, arrivati in Casentino da oltre 16 Paesi. Si sono sfidati a colpi di mazze sulle incudini. Al secondo posto Roman Kost, urcraino e sul podio del terzo è salito il tedesco Martin Holl. Per i titolo mondiale di forgiatura a squadre, ha vinto un quartetto di fabbri dalla Germania. Secondo, il team della Repubblica Ceca.