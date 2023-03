Isis, in arrivo nuovi aiuti Carezza dai volontari

Una volontaria della Rsa di Montevarchi ha effettuato una importante donazione all’Isis Varchi. Un contributo, in termini economici, che sarà destinato ad implementare le innovazioni laboratoriali nel settore scientifico e socio-sanitario, di cui il plesso montevarchino si sta dotando negli ultimi anni per rispondere sempre più alle finalità didattiche. Un gesto bellissimo, da parte di una persona che è voluta rimanere anonima e che da sempre si è occupata dell’educazione dei giovani. A lei è giunto il ringraziamento della professoressa Chiara Casucci, dirigente scolastica dell’Istituto Benedetto Varchi, a nome di tutta la scuola. La donazione è stata effettuata a favore dell’istituto professionale indirizzo servizi per la sanità e l’assistenza sociale. L’input per l’elargizione è scaturito dall’incontro casuale della donna, impegnata nel servizio di volontariato alla Asp di Montevarchi, con un gruppo di studenti della classe quarta del professionale, che ha svolto recentemente il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento alla struttura di via Pascoli. I ragazzi hanno dimostrato di possedere notevoli abilità e competenze professionalizzanti e una grande sensibilità umana, unita ad una innata predisposizione alla relazione d’aiuto. Ma non è un caso, perchè gli studenti del Varchi ottengono da sempre riconoscimenti formativi eccellenti da parte di associazioni ed enti socio-assistenziali del territorio che li ospitano per l’espletamento dei progetti di ex alternanza scuola lavoro. "Ed è proprio in questa ottica che, a nome di tutti gli studenti e docenti che operano nell’ istituto professionale, ringraziamo la donatrice per l’incoraggiamento, mirato ad investire nella qualità dell’istruzione", ha detto la professoressa Casucci.