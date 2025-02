Iscrizioni al nido aperte fino ad aprile

Le iscrizioni al nido d’infanzia di Terranuova per l’anno educativo 2025/2026 sono aperte fino al 30 aprile. Le domande devono essere presentate esclusivamente online tramite il portale ufficiale del Comune. Per accedere al servizio è necessario possedere credenziali SPID. Per essere ammessi il bambino deve risiedere nel Comune di Terranuova, avere un’età compresa tra 10 mesi e 3 anni a settembre 2025, quindi nati tra il 1° gennaio 2023 e il 30 novembre 2024, ed essere in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste dalla legge vigente. Per ulteriori informazioni si può accedere al servizio online visitando il sito ufficiale del Comune o fissando un appuntamento con Serena Magini al numero 055/9194786 oppure al 3392926281, tutti i giorni dalle 9 alle 13.