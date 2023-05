"Irriverenti", parte un viaggio nell’arte giovanile contemporanea

La mostra "Irriverenti. Viaggio nell’arte giovanile contemporanea" verrà inaugurata sabato 27 maggio, alle ore 17 allo storico Museo della Rocca di Marciano della Chiana. La mostra sarà visitabile fino al 18 giugno. Dopo la rassegna "Corpi di luce", tenutasi nel 2022 e curata da Lucrezia Lombardo e Josip Miskovic, il Comune di Marciano, gli stessi curatori e l’Assessorato alla Cultura hanno deciso ripartire con le esposizioni. L’opening della mostra "Irriverenti" si articolerà in una serie d’interessanti appuntamenti, il primo dei quali prevede la proiezione del video dedicato alla rassegna "Corpi di luce" (2022), a partire dal quale la curatrice, Lucrezia Lombardo, presenterà al pubblico le donazioni che andranno a costituire una collezione permanente di arte contemporanea che il Comune ospiterà presso gli storici locali della Torre. Al video, preceduto dai saluti istituzionali del Sindaco, Maria De Palma, e dell’Assessore alla cultura, Gionata Salvietti, seguirà il concerto della band Tephra, gruppo indie rock composto da Cigolini Luca, Claudio Secciani, Cristiano Ventre ed Elisa Comunale, che ha alle spalle decine di concerti e ha da poco inciso l’ultimo disco. La serata d’inaugurazione -con ingresso libero e gratuito- sarà inoltre accompagnata da un aperitivo offerto dagli organizzatori dell’evento.

"L’idea di proporre una mostra intitolata "Irriverenti" e dedicata all’arte contemporanea giovanile - spiega la curatrice Lucrezia Lombardo - nasce dalla volontà di valorizzare i linguaggi espressivi innovativi attualmente presenti sulla scena culturale. Protagonisti dell’esposizione sono infatti quattro artisti, con provenienze geografiche e storiche differenti, ma che condividono una visione che concepisce l’arte come interrogativo sul reale". Pittura e scultura divengono così linguaggi con cui far sentire la propria voce in un contesto storico in cui i legami umani si sgretolano. Autori Claudio Secciani, Florin Gabriel Cinpoesu, Josiane Ester Bianconi e Susi Carnielli.