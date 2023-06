Ironia in quattro capitoli per l’opera di Lucchesi la mostra da Rosy Boa

Un’ironia da leggere in quattro capitoli, come scrive Matilde Puleo, curatrice della mostra, è il registro con cui interpretare l’opera di Andrea Lucchesi, artista fiorentino, che espone lavori eseguiti dal 2011 al 2023 presso la sede di Rosy Boa, in Arezzo, fino al 18 giugno. Si tratta di opere ad olio su tela di piccolo formato, attraverso le quali Lucchesi "racconta", muovendosi in una zona concettuale di incontro tra i canoni della poesia e le regole dell’arte visiva. Il confronto, nonché il rapporto tra poesia e pittura è un concetto già avanzato nell’antichità da Orazio. Interessante quindi è esaminare come quest’ultimo sia trattato da un artista contemporaneo, forte di una formazione accademica, avuta presso l’Accademia di Firenze, e oggi giunto a manipolare la materia oltre al visibile, cercando di essere poetapittore nei confronti del visibile, andando molto più in là così dell’incontro tra parola e immagine. Quattro sono in "capitoli", le sezioni, Verifica poetica della ripetizione, Autoritratto ellittico o figura della perdita, Ho difeso i particolari e Il realismo, che vengono proposti. Autobiografismo è nell’arte di Lucchesi aspetto fondante.

Liletta Fornasari