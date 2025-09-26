Irfan da fidanzato a carnefice. La figlia: "Gli ho voluto molto bene ma doveva andarsene da casa"

AREZZO "Per noi era come un figlio adottivo". A pronunciare questa frase in aula è stato Peter, marito di Letizia Girolami, la donna uccisa nella sua villa a colpi di zappa l’ottobre scorso. Subito dopo, la figlia Eileen ha aggiunto: "Gli avevo detto che doveva andarsene via". Due dichiarazioni che, più di altre, hanno contribuito a delineare il contesto familiare particolare in cui si è consumata la vicenda e nel quale Irfan Mohammed Rana, oggi imputato, aveva trovato spazio e accoglienza. Dalle deposizioni è emerso che Rana continuava a vivere sotto lo stesso tetto della famiglia di Pozzo della Chiana anche dopo la fine della relazione con Eileen. Aveva trovato sistemazione nello studio di Peter e lì trascorreva buona parte delle sue giornate. Spesso cucinava per la coppia, si sedeva a tavola con loro, si occupava della cura del giardino e di alcune incombenze domestiche. Non aveva un’occupazione fissa: saltuariamente si spostava tra Firenze e Prato, dove aveva alcune conoscenze, per lavorare come lavapiatti in ristoranti della zona. "Letizia era come una seconda mamma per lui", ha ricordato Peter davanti alla corte d’assise. Un rapporto quotidiano, costruito passo dopo passo. Nel corso dell’udienza, padre e figlia hanno definito Rana come una persona "immatura" e "impulsiva", incline a intervenire in dinamiche familiari che non lo riguardavano, ma senza mai dare segnali di aggressività o pericolosità. Eileen ha spiegato che voleva che l’uomo lasciasse la casa e trovasse la sua strada, senza doverlo cacciare con la forza. Nei mesi precedenti non erano mancati dissidi, in particolare durante l’estate, ma che poi erano stati superati e i rapporti erano tornati apparentemente tranquilli. La situazione è precipitata il giorno dell’omicidio. Oltretutto, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Rana avrebbe cercato di depistare le indagini inviando un video agli ospiti che lo accoglievano, in cui salutava "la Ma e la Bao", cioè Letizia e Peter, annunciando di recarsi a Pisa. E lo avrebbe fatto dopo aver ammazzato la psicoterapeuta. In quelle ore Eileen si trovava a Barcellona, ospite di un’amica. Quando ha ricevuto la notizia che la madre non si trovava, è rientrata immediatamente in Italia. Ha raccontato in aula che, appena atterrata, fu contattata dallo stesso imputato, il quale le disse che a casa c’erano i carabinieri e che non gli permettevano di entrare. Le indagini successive hanno portato al fermo di Rana e tutto si è fatto più nitido. Secondo gli atti processuali, dal carcere avrebbe inviato due lettere all’ex compagna e, durante un colloquio, le avrebbe confessato il delitto: "L’ho uccisa con un colpo". Parole riportate nel corso del dibattimento e che si aggiungono al materiale già agli atti. Resta invece senza risposta la questione del movente. "Non è emerso", ha dichiarato l’avvocato di parte civile Stefano Del Corto. Tra le ipotesi riportate nelle deposizioni figura soltanto un episodio marginale: una lite nata a seguito della perdita di alcuni pulcini di pavone, morti dopo un temporale. Una discussione tra Letizia e il marito, nella quale Rana avrebbe preso le difese di Peter. Che sia stato davvero questo il movente?

Luca Amodio