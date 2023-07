Irene, 27 anni, ingegnere, "Io resto qui" nella vertenza Fimer

Irene ha 27 anni, ingegnere, l’orgoglio "di essere in Fimer". Nei mesi della vertenza ha ricevuto offerte da aziende competitor ma ha detto no, "io resto qui". Non è facile, alla sua età, scegliere la via più lunga e tortuosa, quella che mentre la percorri pancia a terra, non sai come andrà a finire. Montagne russe. Eppure Irene insiste, resiste, insieme ai duecentottanta lavoratori dello stabilimento di Terranuova. Domani torneranno nei reparti, tra i macchinari accesi e i ritmi della produzione, dopo un mese di presidio. Notte e giorno. Ma è un rientro amaro, in equilibrio tra le assicurazioni del cda e la paura che, alla fine, tutto cambi perchè nulla cambi. Irene non molla: sarà davanti al pc dove progetta inverter fotovoltaici e un pezzo di futuro. Per sè e per tutti gli altri.

LuBi