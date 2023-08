"Io, Vecchioni, Nuti e le miniere" Brogi e quel venerdì santo del 1981

di Marco Corsi

Un "mordi e fuggi" a Cavriglia, una "crisi" diplomatica risolta in extremis con il parroco del paese e una bella spaghettata finale, dopo aver giocato a carte. Era il 1981 e l’aneddoto che ha raccontato in queste ore Enzo Brogi è legato all’arrivo di Roberto Vecchioni a Cavriglia, per un concerto attesissimo (previste oltre 1.500 persone) che si terrà il 3 agosto. L’artista lombardo venne nel paese delle miniere agli inizi degli anni ottanta. "Lo avevo stressato lungamente ed alla fine cedette - ricorda Brogi - Vengo Enzo, ma posso venerdì 17 aprile. Arriverò da Roma, mi fermo a dormire da te, e la mattina successiva riparto per Milano".

Palpabile la soddisfazione di Brogi. E io ero felicissimo. Grazie, ho un solo cruccio, risposi, venerdì 17 speriamo non porti male!" Eravamo vicini a Pasqua e questo fu il dialogo, più o meno fedele tra me e Roberto Vecchioni. Fissammo, era il 1981"...

Brogi, all’epoca, era presidente della Biblioteca Comunale di Cavriglia e organizzò un dibattito su musica d’autore e poesia. Ma nacque subito un problema.

"Non fu sfidare i superstiziosi del venerdi 17, bensì il giorno delle chiese aperte che mostrano in viola che Cristo è morto e le vecchie strade del centro odorano d’incenso… per dirla con l’altro poeta cantautore Francesco Guccini. – spiega Brogi - Il parroco don Ilio, si lamentò con il sindaco Divo Parolai che mi cercò. Lo tranquillizzai, assicurandogli che avrei chiamato il sacerdote e lo feci subito. Don Ilio capì che il tema del dibattito non confliggeva con la solennità religiosa della data". Fu però deciso di evitare l’orario della Processione e l’iniziativa venne spostata alle 22.

"Fu una serata partecipata, bellissima ed assolutamente nutriente per l’anima e le emozioni di ognuno di noi - ricorda l’ex sindaco - Molti interventi, compreso quello di Francesco Nuti, anche lui in quei giorni a Cavriglia, per scrivere il suo film. Vecchioni, nel finale, dopo averci raccontato in lacrime che proprio in quei giorni si era lasciato dalla sua compagna Irene, ci regalò una struggente Luci a San Siro".

Ma la serata non finì lì. "Non era tardi quando salutammo il pubblico, e così decidemmo di andare a casa dell’allora bibliotecario, Romeo Segoni. Con noi anche Claudio Redditi, Leonardo del Nicola e forse qualche altro amico. Spaghetti aglio olio e peperoncini, in cucina io e il Nuti – ricorda con tanta nostalgia Enzo Brogi - Gli altri attorno ad un tavolo per "un pokerino". Mica avevamo i telefonini e tutte le diavolerie del web. Allora c’erano le carte, ci si confondeva con quelle e magari un bicchiere di vino. Doppia coppia, full di 9 con assi. Romeo fu più fortunato di Vecchioni.

"Né in amore, né nel gioco" sentenziò melanconicamente su di sé il professore. Forse dimenticò che era solo venerdì 17, in realtà di quelli rimasti nel cuore di tutti noi. Anche a don Ilio fu raccontata quella magnifica serata. Ognuno a suo modo il suo venerdì di Passione".

I ricordi ora trascolorano nell’attualità: perché il 3 agosto Vecchioni tornerà. Stavolta ben lontano dalla Pasqua e dalle processioni e accarezzato da un successo che da allora è andato sempre crescendo.