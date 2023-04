"Io ti rispetto", lezione con i campioni Tutti gli istituti coinvolti nell’iniziativa

AREZZO

Bennati, Fiordigiglio, Sorbi e Tinti salgono in cattedra per farsi portavoce dei valori dello sport tra gli studenti. Si chiama "Io ti rispetto", il progetto di educazione civicosportiva, patrocinato dalla Provincia e dal comitato regionale Toscano del Coni, promosso dall’associazione fra i familiari delle vittime dell’Heysel. Con il diretto coinvolgimento delle istituzioni scolastiche vengono valorizzati la prevenzione ed il contrasto al bullismo, l’adozione di corretti stili di vita, il riconoscimento dei valori del fair play, l’acquisizione di comportamenti basati sul rispetto delle persone e delle regole, il contrasto al tifo violento al doping ed al disagio giovanile, l’inclusione e l’integrazione attraverso lo sport ed infine la sicurezza nella pratica sportiva. Dopo il prologo, dello scorso 22 febbraio al liceo scientifico "Redi", che ha visto protagonista il rugbysta delle Zebre di Parma Jacopo Bianchi in occasione dell’inaugurazione dell’aula di biomedicina intitolata alla memoria del dottor Roberto Lorentini, la seconda edizione del progetto proseguirà con altri quattro incontri nelle scuole secondarie superiori ad indirizzo sportivo. Si riparte mercoledì, mentre le altre date saranno il 12, 15 e 22 maggio. Negli istituti coinvolti (l’Isis Valdarno di San Giovanni, il liceo "Varchi" di Montevarchi, l’istituto "Fossombroni Buonarroti" e l’Isis "Angelo Vegni" delle Capezzine) saliranno in cattedra campioni dello sport. Daniele Bennati (nella foto), commissario tecnico della nazionale di ciclismo, Orlando Fiordigiglio, campione di pugilato italiano ed internazionale, Attilio Sorbi docente della Figc e Nicoletta Tinti, ex olimpionica di ginnastica. L’idea dei promotori è quella di partire dalla memoria della strage dell’Heysel, in cui morirono due aretini,.