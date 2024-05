"Io, sulle navi dei migranti". Storia di una prof volontaria

Leggere in classe qualche pagina del libro, "Safina e Ataya-Nove mesi sul Mediterraneo a bordo delle navi quarantena", e scoprire che a due passi dalla nostra scuola avremmo potuto conoscere chi l’ha scritto dal vivo, la protagonista di un’incredibile esperienza di vita nel momento più duro del Covid, dove l’io vinceva spesso sul noi. È nato così l’incontro carico di significati con Alessia Belli, una prof di Arezzo che insegna nel vicino Isis Valdarno.

Appena contattata, ha accolto subito l’invito della redazione e le sue parole appassionate ci hanno spinto a rivolgerle tante domande, ripensando anche ai progetti realizzati sull’accoglienza, l’umanità, l’inclusione e la ricerca della relazione con l’Altro, persona diversa da me.

Perchè ha deciso di salire proprio su quelle navi?

"Avevo chiuso da poco tempo una parentesi lavorativa ed una sentimentale – ha raccontato Alessia – e tornata a casa, dopo un periodo anche doloroso di riflessione, ho deciso di rimettermi in gioco per sentirmi parte attiva della società”.

E in che modo ha potuto realizzare il suo desiderio?

Sono ripartita dal volontariato, seguendo tutto il percorso della Croce Rossa necessario per mettersi a disposizione sulle navi quarantena. Mi ero sempre occupata di migrazioni, nella ricerca universitaria e nelle attività svolte in precedenza, ed è stato quasi naturale affrontare la nuova sfida che mi ha fatto provare emozioni fortissime".

Quali compiti svolgeva?

"Il mio ruolo è stato elegante, come lo definisco nel libro, perchè mi ha dato modo di toccare vite ed esperienze umane altrimenti difficili da avvcinare e capire. Dovevo garantire l’unità familiare di persone separate in Libia o quando erano arrivate in Italia, intervenendo di concerto con il Ministero dell’Interno e le organizzazioni che si occupano di immigrazione per ristabilire i contatti con i parenti e favorire la ripresa di un percroso migratorio ‘insieme’ nel nostro Paese".

Come ha risolto il problema della lingua con le persone che arrivavano da Paesi diversi?

"La lingua è stato uno scoglio da superare. Sulle tante navi dove ho lavorato l’inglese e il francese in genere aiutavano ma non erano sufficienti. Per fortuna potevamo contare su mediatori e mediatrici culturali di grande valore e sensibilità che non si limitavano a tradurre, riuscendo invece a farci comprendere anche riti di socialità, usanze e tradizioni di chi proveniva da luoghi lontani e si ritrovava in ‘non luoghi’ improbabili, in mezzo al mare".