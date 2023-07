"Io, i miei successi, la nostra festa" Martino 29 anni fa alla prima lancia Nella stessa data ecco l’ora del trionfo

di Sonia Fardelli

Martino Gianni è pronto a festeggiare il suo primo successo come allenatore di Porta Sant’Andrea in una data, quella della cena della vittoria, che è la stessa che ha dato il via alla sua lunga carriera. Domani, in un altro 7 luglio, quello del lontano 1984, Martino Gianni aveva infatti esordito come giostratore di Porta Sant’Andrea al fianco di Vincenzo Verità e vincendo agli spareggi con Porta Crucifera e contro giostratori del calibro di Franco Ricci e Gabriele Tabanelli.

Da allora sotto il ponte della Parata, vicinissimo alla sede dei biancoverdi, di acqua ne è passata davvero tanta. Martino Gianni ha corso per Sant’Andrea 39 giostre vincendone 13. Come allenatore ha firmato 9 lance d’oro a Porta Santo Spirito e adesso una a Porta Sant’Andrea. Una vita passata nella Giostra e piena di successi.

Il 7 luglio di 39 anni fa all’esordio contro il Buratto pensava di poter fare tanta strada? Che ricordi ha di quel giorno?

"Non pensavo assolutamente di poter fare tutto questo. Pensavo di poter far bene come giostratore. Mi ero preparato tantissimo ed avevo al mio fianco un compagno eccezionale e un grande maestro come Vincenzo Verità. Del mio esordio ho un bellissimo ricordo".

Su, ce lo faccia rivivere...

"Ho fatto bene alla prima carriera e il capitano, seppur fossi un esordiente, mi ha fatto subito tirare gli spareggi e contro due giostratori come Ricci e Tabanelli verso i quali c’era da parte di tutti una certa sudditanza. Io non l’ho sentita, pensavo solo a fare bene".

Cene della vittoria a Santo Spirito come allenatore e adesso il ritorno in casa a Sant’Andrea e subito una nuova cena della vittoria. Che diverse emozioni prova?

"A Santo Spirito mi sono sempre sentito come in una grande famiglia e non mi hanno mai fatto pesare il fatto di essere in fondo sempre un quartierista biancoverde. Ai Bastioni sono stato davvero bene, ma tornare a Sant’Andrea è diverso. Qui ho esordito, ho vinto tante giostre e ora sono tornato come allenatore e sono riuscito a portarli alla vittoria.

Che clima ha trovato?

"Tanta unione e disponibilità. E’ cambiato davvero il clima da quando io avevo lasciato. Ero un po’ titubante nel tornare, ma adesso sono felice ed orgoglioso di aver ottenuto subito un risultato. E questo per un quartiere come Sant’Andrea è fondamentale, ci vuole la vittoria. Le belle figure in Piazza Grande contano poco".

Qual è il segreto per portare tutti sul cinque?

"Non ci sono segreti. L’unica cosa in cui credo è il lavoro e l’allenamento. Fatto con criterio, ma solo con l’allenamento si vince. I ragazzi sono stati bravi a venirmi dietro. E non era facile, perché si sono trovati con un nuovo metodo".

Adesso Sant’Andrea si crede di nuovo il vero rivale di Porta Santo Spirito?

"Elia e Gianmaria sono davvero forti e qualche millimetro nel tiro, non mi fa certo cambiare idea. A settembre arriveranno ancora più agguerriti del solito. Noi però non siamo appagati da questo successo. Adesso facciamo questa cena della vittoria e poi ci rimetteremo subito al lavoro senza concederci stacci. Della serie Avanti Savoia. Per cercare di regalare il sogno del cappotto a Sant’Andrea".