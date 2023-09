"Io finita sotto le bombe della vita" Padre ucciso e la mamma lontana Lavoro a 13 anni, le botte della guerra

di Gloria Peruzzi

Ci sono persone a cui è chiesto di diventare grandi in fretta. Non c’è tempo di godersi la spensieratezza dell’infanzia, la ribellione e l’energia dell’adolescenza. Capita. È successo anche a Maria Anna Rold costretta ad abbandonare sogni e aspirazioni per cominciare prestissimo, appena finiti gli studi di base (scuola elementare fino al settimo anno), a badare a sé stessa. Capita, è "La via della vita". Conosce il dolore, la miseria e la guerra, Maria Anna, ultima di tre figli, nata nel 1926 a Mel (Belluno), cresce con i nonni perchè la mamma è costretta a lavorare per mantenere la famiglia.

Il padre di Maria Anna è stato ucciso in circostanze misteriose mentre lavora alla costruzione della centrale idroelettrica vicino Bolzano. Finiti gli studi, a 13 anni, raggiunge la madre a Milano e trova lavoro alla Borletti, fabbrica di macchine per cucire bombardata lasciando senza lavoro lei e gli altri dipendenti. È il 29 settembre ’43, pochi giorni dopo l’armistizio si acuisce lo scontro tra nazifascisti e antifascisti. Con l’illusione della pace, gli italiani si avviano a un periodo di stenti, bombardamenti, rappresaglie e guerra civile.

"Con quel salto dal camioncino, mi slogai una caviglia. Stavo nascosta rincantucciata nel cespuglio, seguendo con il cuore che batteva precipitosamente il ronzio dell’apparecchio sopra, non me ne accorsi, ma quando feci per alzarmi non ci riuscii. Fortunatamente non era nulla di grave. Mi tirarono un po’ la gamba, facendomi uscire dei forti strilli, acuti e dolorosi e poi potei riprendere il cammino".

I bombardamenti si fanno intensi e Maria Anna, con un bagaglio di sofferenza già ampiamente sperimentato, non può rimanere indifferente a quella allettante promessa di lavoro ben retribuito, nei territori del Reich, pubblicizzata nei manifesti affissi a Milano. Parte per Vienna, ma l’illusione lascia presto il posto allo sconforto. La sua vita continuerà ad essere segnata da povertà, lavoro duro, clandestinità e dalle bombe dell’aviazione degli Alleati. Scrive, Maria Anna, racconta quell’ultimo orribile anno di guerra nella memoria "La via della vita". Descrive quei colpi secchi che scaraventano a terra in un attimo, lasciano corpi sepolti dalla polvere. Sembri un cadavere ma, per fortuna, respiri ancora. In mezzo a tanta distruzione e lutti resiste il senso di fratellanza che Maria Anna trova in alcuni prigionieri italiani dai quali cerca rifugio: "Io non li potrò dimenticare. Uno cominciò a levarmi le scarpe e pulirmele l’altro mi diede un paio di calze di lana, un altro mi metteva in mano pane e burro un altro mi faceva il caffè. Era bastata una semplice visita a degli italiani per avere trovato ancora la via della vita, da tempo dimenticata". L’arrivo dell’esercito russo a Vienna la spinge a fuggire insieme agli altri italiani: "Dove andavo? Non lo sapevo! Che ne sarebbe stato di me? Non lo sapevo! Sapevo solo che non sarei rimasta un attimo in quella terra infernale". Una marcia dolorosa con la scoperta degli orrori a Mauthausen: "Camminavano e si muovevano tutti come fantasmi", poi la scalata a piedi delle Alpi. Arrivare a Milano con le truppe tedesche in ritirata, gli scontri armati tra fascisti e partigiani, è un’impresa piena di pericoli. Il calvario termina il 6 maggio 1945: Maria Anna ritrova l’abbraccio commosso della madre e del fratello.