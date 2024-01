"Io e Lina Wertmüller sui ponteggi". Riapre Piero, il restauratore racconta

È l’uomo di Piero, la sua immagine, col pc portatile di fianco alla Regina di Saba, ha fatto il giro del mondo nei giorni del lungo restauro. Dieci anni a tu per tu con Piero, lassù sui ponteggi dove da oggi saliranno i visitatori nell’unica finestra aperta per un altro tuffo nel capolavoro del maestro del Rinascimento. Silvano Lazzeri, ha seguito ogni fase di quel restauro che ha salvato la Leggenda della Vera Croce dal disfacimento, restituendola al mondo perchè il mondo potesse continuare ad ammirarla. Cinque anni di indagini diagnostiche, poi la "battaglia" contro la solfatazione, fenomeno di degrado per il quale la calce dell’intonaco attraverso una serie di reazioni diventava gesso e cadeva sotto forma di microcrateri, lasciando sulle pareti affrescate una miriade di piccoli "buchi" bianchi che si moltiplicavano. Si doveva intervenre e subito. Un lavoro di squadra (restauratore, ingegnere, architetto, biologo, chimico, storico dell’arte) coordinati dall’allora soprintendente Margherita Lenzini Moriondo, poi sotto la guida di Anna Maria Maetzke (in campo anche l’Opificio delle pietre dure, prima con Giorgio Bonsanti poi con Cristina Acidini e la loro equipe) individuarono la malattia e misero a punto la cura.

Lazzeri, che momento è scoprire Piero dai ponteggi?

"La possibilità di ammirare la ricchezza degli infiniti particolari ’infinita dell’opera da vicino e potere scoprire scena per scena il relativo punto di fuga sui ponteggi, ha un’enorme importanza pensando a Piero maestro della prospettiva, cosa che dal basso non si gode appieno".

Dalla Leggenda della Vera Croce agli aspetti della vita quotidiana del tempo, qual è la cifra di Piero?

"Aveva la capacità di fare poesia anche nella narrazione della quotidianità. Piero aveva un’alta concezione dell’uomo e della donna, dalla regina all’operaio (l’uomo appoggiato alla vanga) entrambi creati ad immagine di Dio. Quando accompagnai sui ponteggi la regista Lina Wertmuller, rimase sbalordita davanti ai bellissimi personaggi delle dame di compagnia della regina Elena. Sottolineò che in ogni volto delle dame si poteva cogliere l’impressione di paesane-regine. Come se Piero attribuisse all’umanità una dignità regale. Ci si sente amati da Piero nel momento in cui descrive il quotidiano; lui riesce a congiungere cielo e terra, e cristallizza il paesaggio in una vivida luce primaverile".

L’immagine che l’ha colpita di più?

"La giovane coppia a sinistra della lunetta, autografa di Piero, dove è raffigurata la morte di Adamo, un’immagine dal significato molto attuale".

Qual è in questo dettaglio la modernità d Piero?

"L’uomo che si specchia nel volto femminile. Gli occhi che si guardano; l’uomo riceve luce dalla donna e la guarda da innamorato entrando in dialogo con lei. In questo sta la modernità unica di Piero, grande umanista. Sono due persone che hanno conoscenza di sè e si scoprono a vicenda guardandosi. È un messaggio di una potenza formidabile che ribalta certi schemi di oggi, improntati all’apparenza, spesso virtuale, non all’incontro".

Dopo la cura sugli affreschi?

"Si è trattato di un restauro che ha recuperato la luce di Piero, risanato e consentito di mantenere gli affreschi, con il loro polivalente messaggio, nel tempo. Prima dell’intervento non era possibile farlo perchè il fenomeno della solfatazione lo impediva; noi abbiamo ’eliminato’ il problema e lasciato la superficie sana. Diciamo che prima del restauro gli affreschi erano un anziano in gravi condizioni di salute. Dopo la cura, sono diventati un anziano in salute, ancora in grado di emozionarci".