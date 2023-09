Io cammino per il Thevenin ad Arezzo: ecco la passeggiata solidale

Parte stamani la seconda edizione dell’iniziativa "Io cammino per il Thevenin", passeggiata solidale in favore di Casa Thevenin che si terrà dalle 9 con partenza dal Mercato di Campagna Amica in Via Mincio 3 ad Arezzo. L’iniziativa organizzata da Coldiretti Arezzo e dal Coordinamento Donne Impresa Arezzo con il Patrocinio del Comune è promossa insieme, alle Farmacie Comunali, alla Uisp e all’Istituto Thevenin.

"La camminata di oggi rientra negli appuntamenti della campagna #Zeroviolenzadonne, il rosso che piace a noi è solo questo, si tratta di una campagna positiva, mossa dalla speranza e con un messaggio forte trasmesso attraverso una comunicazione gentile, pensiamo infatti che la gentilezza sia un ingrediente imprescindibile quando parliamo del rapporto uomo-donna".

La camminata è un anello di 5 chilometri, con partenza e arrivo dal Mercato di Campagna Amica di Arezzo in Via Mincio 3, un percorso che prosegue attraverso il Parco del Pionta dove sarà organizzata una visita guidata a cura della guida turistica Saverio Casalini e che continuerà poi toccando anche la Farmacia Comunale 1 di Campo Marte dove sarà organizzato un punto ristoro. Al termine per tutti i partecipanti centrifughe a km zero a cura dei Cuochi Contadini di Campagna Amica. La passeggiata solidale nel cuore di Arezzo è pensata dall’associazione di categoria per contribuire a sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne, tutti uniti con un grande obiettivo quello della solidarietà.

"Nuova edizione dopo il successo della prima, diamo continuità alle iniziative solidali coinvolgendo la rete della città e del territorio provinciale – spiega Elena Bertini Responsabile Donne Impresa – la nostra è una provincia attenta e quando si parla di collaborare per un obiettivo comune riscontriamo grande partecipazione, siamo molto contenti di poter contribuire nella costruzione di messaggi carichi di valori per tutta la cittadinanza che come Coordinamento Donne Impresa stiamo promovendo da anni. E’ un tema cruciale quello della violenza sulle donne, siamo chiamati alla responsabilità su questo argomento, a partire da ogni livello". E’ stata realizzata per l’occasione una t-shirt e sarà possibile con una donazione minima, sostenere con un piccolo contributo Casa Thevenin, Istituzione cittadina e di tutta la provincia in campo per i diritti delle donne e dei bambini. Il percorso è adatto a tutti.