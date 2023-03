"Io, aggredito in corsia" Raddoppiate le violenze su medici e infermieri Il caso pronto soccorso

di Alberto Pierini

"Prima hanno cominciato ad offendermi, poi sono stato brutalmente buttato in terra". Claudio lavora al pronto soccorso: è quello di Grosseto ma la sua storia è emblematica di un anno tutto in salita per gli operatori sanitari della Asl. E non solo per l’uscita dalla pandemia o per i turni di lavoro massacranti. Ma anche per le botte.

Botte fisiche e botte psicologiche, che non sempre fanno meno male. Oggi è la giornata di educazione e prevenzioni contro le violenze ai danni di medici e infermieri: ma l’educazione è quella che è. E i numeri provano a fotografarlo.

Nel 2022 i casi di violenza sono stati 242, un anno fa si erano fermati (si fa per dire) a 128. Se non è un raddoppio poco ci manca, davvero poco. Ed è un fiume nel quale si segnalano 182 episodi di aggressione verbale e 50 di aggressione fisica. "Botte" a freddo contro chi ti sta curando. Con la Asl che ha deciso di alzare lo scudo verso i suoi operatori. A cominciare dai reparti che giudica più critici, alla luce dei dati: il pronto soccorso e il servizio 118.

I più colpiti, in questo caso il dato arriva dall’ordine dei medici di Grosseto ma continua a riferirsi a tutto il territorio dell’azienda, sono gli infermieri, con 141 casi. Una quarantina quelli ai danni dei medici e una trentina agli operatori socio sanitari. Il resto delle segnalazioni riguarda gli assistenti sociali e gli impiegati dei settori amministrativi.

Un altro dato ti colpisce come uno schiaffo: la stragrande maggioranza dei casi riguarda le donne. Davvero l’altra faccia della festa di pochi giorni fa, in un trionfo di mimose. E anche il quadro prospettato dall’ordine dei medici conferma che l’area più colpita è l’emergenza seguita dalla salute mentale.

Emergenza, lì dove si concentrano forse le tensioni da parte delle famiglie: che a volte possono avere anche ragione nelle loro proteste. Almeno fino a quando non si degeneri. Prendendo nel mirino non la causa dell’eventuale ritardo ma chi è al lavoro in un percorso di cura.

Quindi? "Per noi – spiega il presidente regionale degli infermieri Giovanni Grasso – allentare questa tensione è una priorità assoluta e su questo obiettivo abbiamo lanciato campagne continue". L’ultima recente, si chiama "rispetta chi ti aiuta": e il testimonial è un’infermiera che dice stop con la mano tesa e il volto tumefatto. Dietro le campagne ci sono le possibili soluzioni. Una è la body cam, la cui presenza sarebbe di per sè un modo per disincentivare gli eccessi: ma si incrocia con complessi problemi di privacy.

Dalla Asl partono progetti di formazione, ricreare verosimilmente episodi di violenza per imparare a governarli, sorta di risoluzione dei conflitti. Tecniche di comunicazione, anche se non lavorano sul fronte di chi perde la testa, dimostrando di non essere poi tanto "paziente" come dovrebbe essere. "Miei colleghi non hanno superato lo choc e sono andati a lavorare in altri reparti". Ma a quel punto hanno già perso tutti.