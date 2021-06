Arezzo, 22 giugno 2021 - Alle 11.56 ad Olmo c'è stato l'nvestimento di un bambino di 9 anni da parte di una moto. Intervenuti sul posto automedica, 2 BLSD, Attivato Pegaso 1. L'incidente è avvenuto all'altezza di Madonna di Mezzastrada, a ridosso del centro commerciale. Esattamente di fronte, lì dove c'è un'area di sosta veloce lungo la strada e che a volte è utilizzata da venditori di passaggio.

Il ragazzino è sfuggito al controllo dei parenti provando ad attraversare? E' una delle ipotesio che si fanno: la moto arrivava dalla Valdichiana nella direzione di Arezzo.

Presenti per i rilievi la Polizia Municipale e i vigili del fuoco. Una mobilitazione immediata, in particolare dei mezzi di soccorso per garantire le cure più rapide ai feriti.

Il bambino è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Meyer di Firenze. Le prime notizie che filtrano lo danno in rianimazione e naturalmente in prognosi riservata ma non in imminente pericolo di vita. Il motociclista è un uomo di anni 47 ed è stato trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso dell'ospedale S. Donato.

Il traffico sulla 71 è andato in tilt, visto il blocco legato all'incidente e la circolazione intensa su tutta l'arteria ma in particolare su quel tratto di strada alle porte della città.

IN AGGIORNAMENTO