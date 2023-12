Investita da auto. Grave sessantenne

È stata investita da un’auto mentre stava pedalando in bicicletta e ora è in gravi condizioni, anche se non in pericolo di vita. Incidente stradale alle 8,30 di ieri mattina in via dei Visconti, a nord della città. La donna rimasta ferita ha 62 anni e non appena avvenuta la collisione con la vettura è stata chiamata sul posto un’ambulanza della Croce Rossa, anche se poi i sanitari hanno ritenuto di dover fare ricorso all’elisoccorso Pegaso, che ha trasferito la sfortunata ciclista in codice rosso all’ospedale delle Scotte di Siena. Un sinistro che segue di pochi giorni quello avvenuto in un luogo abbastanza vicino e con l’87enne investito che spingeva la bicicletta ancora sotto osservazione sempre a Siena, anche se la situazione sembra migliorata rispetto all’immediato, avendo battuto con violenza la testa dapprima sul parabrezza e poi a terra.