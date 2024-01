Investimenti PNNR e tutela della legalità. Intesa tra la Guardia di Finanza dei Comuni di Cavriglia e Terranuova

Arezzo, 17 gennaio 2024 – Questa mattina, nei municipi di Cavriglia e Terranuova Bracciolini, è stato firmato un protocollo d'intesa tra il comando provinciale della Guardia di Finanza di Arezzo e le due amministrazioni comunali, che punta a rafforzare le azioni a tutela della legalità dell'azione amministrativa in merito all'utilizzo delle risorse pubbliche del PNNR. L'intesa è stata sottoscritta dal comandante provinciale delle fiamme gialle di Arezzo Colonnello Walter Mazzei e dai due sindaci Sergio Chienni e Leonardo Degl'Innocenti o Sanni. Grazie all'accordo, l’attività di monitoraggio dei finanzieri potrà giovarsi dell’impegno, assunto dai due Comuni valdarnesi, a fornire informazioni e notizie circostanziate, raccolte nella fase di esecuzione del contratto e ritenute utili alla prevenzione e alla repressione di eventuali illeciti nello specifico settore.

Le amministrazioni comunali segnaleranno, inoltre, gli interventi, i realizzatori o gli esecutori che potrebbero presentare particolari profili di rischio, per favorire le attività di analisi e controllo sul territorio svolte dalla Guardia di Finanza. Una collaborazione che rafforza i presidi di legalità già esistenti, affiancandosi alle verifiche antimafia effettuate dalla Prefettura nella fase antecedente la stipula dei contratti. Sulla scorta delle informazioni acquisite, le fiamme gialle potranno poi effettuare controlli d’iniziativa e, nel rispetto delle norme sulla riservatezza, comunicheranno al Comune di Cavriglia e di Terranuova Bracciolini, nel caso sia necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionali, le risultanze emerse dai propri interventi. La durata del protocollo è correlata al completamento delle iniziative finalizzate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e, comunque, scadrà il 31 dicembre 2026.

Lo scorso mese di ottobre un analogo accordo era stato firmato con il Comune di San Giovanni. Si tratta di un protocollo molto importante, perché stanno per essere messi a terra numerosi e cospicui investimenti europei. Così, a livello nazionale, sono state messe in campo una serie di azioni per prevenire fenomeni di criminalità. Dove ci sono i soldi, infatti, è più facile che si inseriscano mani malavitose. L’iniziativa, che potrà interessare anche altri Enti Pubblici della provincia, testimonia ulteriormente l’impegno della Guardia di Finanza a tutela del corretto impiego delle risorse finanziarie connesse al P.N.R.R.