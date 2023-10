Intesa tra enti locali e Guardia di Finanza sulle opere PNNR in Valdarno. La soddisfazione di Libera.

Arezzo, 30 ottobre 2023 – “Salutiamo con piacere e con soddisfazione i protocolli sottoscritti in queste ultime settimane tra il Comando di Arezzo della Guardia di Finanza e i Comuni di Montevarchi, di San Giovanni Valdarno e dell'Azienda Sanitaria Toscana Sud Est, enti che operano nel territorio del Valdarno Superiore. Tali protocolli sono stati sottoscritti con il fine di rafforzare le azioni a tutela della legalità dell’azione amministrativa relativa all’utilizzo di risorse pubbliche e, in particolare, di quelle destinate al PNRR”. Lo ha detto il coordinamento valdarnese di Libera, commentando l’intesa firmata nei giorni scorsi. Libera ha ricordato che si tratta di un'attività di prevenzione importante che permetterà ai Comuni e all'Azienda Sanitaria, soprattutto nell'espletamento delle gare di appalto per l'assegnazione dei lavori delle opere pubbliche legate al PNRR, di potersi avvalere di professionalità importanti come quelle della Guardia di Finanza per poter individuare forme di illegalità in campo finanziario, aziendale e poter prevenire forme anche di infiltrazioni della criminalità organizzata.

" Auspichiamo che questo tipo di rapporto possa instaurarsi quanto prima anche con tutti gli altri comuni e enti pubblici che operano nel Valdarno Aretino e Fiorentino – ha aggiunto Libera – perchè ormai da più parti, tutti coloro che svolgono ruoli importanti nel contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata individuano in queste nuove forme di collaborazione una buona strada per arginare l'illegalità economica, tutelando in modo ancora più stringente le gare di appalto”.