Intesa Enea-Estra sul gas naturale

La sperimentazione di nuovi standard di miscelazione tra gas naturale e idrogeno per la rete di distribuzione del gas naturale. Ecco cosa c’è alla base del protocollo di intesa che permette ad Enea l’utilizzo dell’infrastruttura Campo Prove di Centria ad Arezzo e uno specifico know-how per lo svolgimento delle attività sperimentali con le miscele, contribuendo al processo di transizione energetica, nel segno della sostenibilità e della tutela dell’ambiente nel nostro Paese. Il Campo Prove di Centria è stato selezionato a livello nazionale da Enea per le sue caratteristiche, sia in termini di replicabilità delle diverse tipologie di reti e apparati che di applicabilità di stringenti protocolli di sicurezza, in grado di garantire elevati standard di affidabilità. La porzione di rete oggetto dell’attività sperimentale sarà progressivamente interessata da miscele gas-idrogeno con percentuali crescenti di idrogeno del 2%, 5% e 10% nella prima fase, per poi aumentare ulteriormente nella seconda fase. Grazie ai test sarà possibile caratterizzare la miscela e verificare la capacità e l’affidabilità della rete di distribuzione. Alle attività sperimentali parteciperà anche l’Università di Firenze, in qualità di partner.

"L’impegno di Estra per la sostenibilità economica, ambientale e sociale oggi viene premiato con un riconoscimento di eccellenza da parte di Enea, Ente di ricerca pubblico italiano. Un riconoscimento che ci onora" ha dichiarato il presidente esecutivo di Estra, Francesco Macrì (nella foto).